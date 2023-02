Educazione Civica, tante difficoltà per i docenti nella programmazione e la valutazione delle attività: come superarle?

Le attività di Educazione Civica spesso sono un ostacolo per tanti docenti chiamati a programmarle, pensarle, proporle e, per ultimo, valutarle. Quale modello seguire per coinvolgere i propri studenti e avere degli ottimi risultati? ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO

Siamo anche a metà del percorso intrapreso quest’anno ed è tempo di verifica, riprogrammazione, autovalutazione e di preparazione, attraverso l’osservazione, della valutazione del percorso o finale in base a dati.

La legge e le linee guida suggeriscono un metodo basato su una programmazione per competenze, un forte legame fra le varie fasi e una valutazione formativa dei progressi individuali e di gruppo.

Ed un momento di verifica e confronto sui progetti realizzati o in corso, fatto a metà anno per una riprogrammazione degli stessi.

Occorre approfondire la fase dell’osservazione (metodi e strumenti), necessaria per arrivare alla valutazione di percorso e finale e alla documentazione. La scuola che fa ricerca deve documentare, per non disperdere o ripetere.

Discuteremo insieme delle difficoltà che sono emerse nei vari ordini di scuola in merito alla collegialità, alla collaborazione, agli spazi di programmazione e verifica, alla valutazione del lavoro. La difficoltà di alcuni gruppi di docenti (per spazi orari o abitudini) di progettare insieme, partecipare, osservare, per poi valutare e documentare, un’attività che in ogni ordine di scuola, non può essere disciplinare e sommativa, ma collegiale e formativa.

Quale approccio è vincente?

Quello per il quale il docente:

condivide un metodo per programmare, dal livello di Istituto a quello di progetto o di classe; per osservare le attività, in modo da valutare in base a dati e rilevazioni; per riprogrammare a metà percorso; per valutare in base alla osservazione (anche attraverso forme di autovalutazione allievi e docenti); e infine per documentare, perché la scuola che fa ricerca deve pubblicare i propri risultati, specie in caso di sperimentazione. Si confronta con i colleghi e i referenti, in modo dialettico e attraverso un atteggiamento aperto, così da evidenziare problemi e difficoltà e rispondervi insieme, nel momento della loro (ri)definizione di inizio anno, di una nuova programmazione o della riprogrammazione di metà percorso. Mette a disposizione i propri strumenti, confrontandoli con quelli elaborati dalle altre scuole. Analizza le buone pratiche realizzate in altre scuole dei diversi livelli. Coinvolge attivamente gli allievi in tutte le fasi del processo.

Il corso

Per cogliere la sfida a ripensare i modi di lavorare e valutare che ci viene dall’Educazione Civica, vi suggeriamo il corso Educazione civica: osservare, riprogrammare e valutare le attività, in programma dal 2 marzo, a cura di Rodolfo Marchisio.

Il corso offre ai partecipanti:

La discussione di un metodo in cui le varie fasi siano efficacemente collegate.

Un approfondimento sul tema della osservazione, della valutazione e autovalutazione individuale, della documentazione.

Un momento di confronto sui problemi incontrati e sulle fasi più delicate.

Una serie di strumenti già sperimentati per le varie fasi

Esempi di buone pratiche suddivise per livello scolare.

Soprattutto vuole essere uno spazio di riflessione, confronto e condivisione guidata coi colleghi sui loro progetti e sulle criticità incontrate. Un percorso dialettico, aperto al confronto, che si adegui alle esperienze dei partecipanti e accompagni la seconda fase dei progetti. Una sfida a ripensare i modi di lavorare e valutare che ci viene dalla Ed. Civica.

