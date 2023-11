Educazione degli adulti: studenti e docenti si sfidano sull’innovazione

Da giovedì 30 novembre a domani, venerdì 1° dicembre, a Roma, docenti e discenti dei Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti CPIA e degli istituti scolastici che erogano percorsi per adulti parteciperanno alla consueta sfida “giocosa”: torna, infatti, per il terzo anno consecutivo il Social Hackathon di Epale.

Gli hackathon sono competizioni di durata limitata in cui i partecipanti, suddivisi in squadre, lavorano per progettare e sviluppare una soluzione – sotto forma di idea o prodotto – ad uno specifico problema.

L’iniziativa è nata nel 2021 dall’Unità Epale Italia di INDIRE, responsabile a livello nazionale della gestione della piattaforma elettronica europea per l’educazione degli adulti EPALE. Le attività sono promosse in collaborazione con EGInA Foligno e la Rete di scopo nazionale ICT IdA della Ridap, con il supporto del gruppo di ricerca-azione delle Avanguardie Educative e della struttura per l’Innovazione metodologica e organizzativa nell’Istruzione degli adulti di INDIRE.

L’edizione di quest’anno, che si svolge presso lo Starhotels Metropole, in Via Principe Amedeo a Roma, si intitola “Percorsi di cittadinanza: esperienze innovative per la comunità e l’occupabilità”. Ogni squadra partecipante sarà chiamata a realizzare, con l’aiuto degli strumenti digitali, un progetto a favore della cittadinanza, dell’occupabilità, del rafforzamento delle competenze.

Sono 16 le squadra in gara, dalla Liguria alla Calabria, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, per un totale di 100 partecipanti tra studenti, docenti e rappresentati di associazioni o enti del territorio che, dopo aver completato la formazione tecnica preliminare, si sfideranno con le idee, la creatività e le tecnologie digitali per aggiudicarsi il primo premio. I progetti saranno valutati da una giuria di esperti ma anche dal pubblico: la presentazione avverrà infatti in diretta Facebook sulla pagina EPALE Italia.

L’iniziativa si svolge nell’Anno Europeo delle competenze e si ricollega ai Percorsi di Garanzia delle Competenze (PdGC) previsti dal Piano Nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta. Il Piano si compone di azioni strategiche per favorire il raggiungimento delle competenze di livello base o avanzato, digitali e trasversali per tutti gli apprendenti adulti nell’ambito delle più ampie prospettive dell’“Agenda 2030”, della “Nuova Agenda europea delle competenze” e delle Agende digitali europea e nazionale. Come per le precedenti edizioni, l’elemento multiculturale, che rappresenta una risorsa di cui le scuole degli adulti dispongono, grazie alle differenze di origine dei loro studenti, porterà valore aggiunto al progetto in gara.

Ogni squadra dovrà individuare un bisogno del proprio territorio afferente alla cittadinanza attiva e un’iniziativa che, in qualche misura, sia già in atto. Il Social Hackathon, quindi, sarà finalizzato a sviluppare soluzioni innovative per implementare l’iniziativa prevista o già in corso, ad esempio progetti di assistenza a categorie fragili, progetti legati a temi sociali, economici, della sicurezza, di partecipazione democratica, di apprendimento delle lingue straniere. Possono essere creati anche collegamenti con progetti Erasmus+.

