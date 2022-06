Educazione digitale: formazione gratuita per docenti della primaria con il kit di Geronimo Stilton

Educazione digitale: formazione gratuita per docenti della primaria con il kit di...

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza organizza il percorso formativo “Geronimo Stilton e i diritti dei bambini nell’ambiente digitale”, rivolto agli insegnanti e alle classi della scuola primaria, in programma ad avvio anno scolastico 2022/2023 e realizzato in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti di Firenze, sul tema dell’educazione al digitale.

Il percorso, che si avvale della nuova edizione del libro illustrato “Geronimo Stilton – Alla scoperta del mondo digitale”, intende promuovere l’utilizzo corretto delle nuove tecnologie e si svolgerà online con la durata di 25 ore suddivise in 7 webinar di formazione di 3 ore ciascuno, e 2 webinar di 2 ore ciascuno di accompagnamento e supervisione delle attività da realizzare in classe.

La formazione si rivolge in particolare ai docenti e alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria.

L’Autorità metterà a disposizione delle scuole kit con linee guida, test e un poster sulla netiquette e farà avere a ciascun alunno una copia del libro. La partecipazione al progetto è gratuita.

È previsto il coinvolgimento di 80 scuole in tutta Italia e di due docenti per ciascuna scuola.

Per iscriversi occorre inviare un’e-mail, entro il 10 luglio, a [email protected], mettendo per conoscenza [email protected].