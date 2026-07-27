Educazione digitale sempre più necessaria: il progetto gratuito per docenti e famiglie NeoConnessi di WINDTRE, sviluppato con Gruppo Spaggiari Parma

Oggi il digitale è parte integrante della crescita dei minori: secondo uno studio realizzato da Triadi, spin-off Politecnico Milano, presentato a Roma con rappresentanti di AgCom, del Safer Internet Centre coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Associazione Nazionale Presidi, di Società Italiana di Pediatria e di UNICEF, il 72% degli studenti usa Internet per ricerche e il 26% ha già sperimentato l’intelligenza artificiale. Tuttavia, la precocità tecnologica non coincide sempre con una maturità critica: un bambino su quattro non riconosce le fake news e tre su quattro sottovalutano rischi come lo screentime eccessivo o i deepfake. In questo scenario, NeoConnessi, il programma di educazione digitale di WINDTRE, si propone come un’iniziativa gratuita volta a trasformare la tecnologia da potenziale rischio a opportunità consapevole. L’educazione digitale è l’insieme di competenze necessarie per utilizzare Internet, dispositivi e contenuti online in modo consapevole, critico, sicuro e responsabile. Comprende la protezione dei dati personali, la verifica delle fonti, il riconoscimento dei rischi online e la gestione equilibrata del tempo trascorso davanti agli schermi: ambiti sui quali NeoConnessi interviene con percorsi differenziati per studenti, docenti e famiglie.
|Destinatari
|Strumenti e risultati
|Studenti
|Percorsi differenziati per età; nella primaria le competenze crescono dall’82% al 90%.
|Docenti
|Formazione e materiali didattici; il 98% si sente più preparato sui temi digitali.
|Famiglie
|Corsi e regole condivise; l’89% degli studenti nota miglioramenti nelle abitudini digitali dei genitori.
Il programma offre al corpo docente risorse specifiche per integrare l’educazione digitale nella didattica quotidiana, in linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla cittadinanza digitale. Le risorse includono:
Poiché tre famiglie su quattro dichiarano di non sentirsi sicure nel guidare i figli e le figlie online, NeoConnessi mette a disposizione dei genitori strumenti pratici per gestire la vita digitale domestica. Tra questi:
NeoConnessi differenzia la sua offerta in base all’età degli alunni per garantire contenuti pedagogicamente adeguati:
La valutazione d’impatto realizzata da Triadi (spin-off del Politecnico di Milano) conferma che l’educazione strutturata produce cambiamenti reali:
NeoConnessi è un’iniziativa di WINDTRE, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, la Società Italiana di Pediatria e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Il programma è completamente gratuito per scuole e famiglie. Tutti i materiali didattici, i corsi di formazione e i consigli pratici sono liberamente accessibili sul sito ufficiale di NeoConnessi: neoconnessi.windtre.it .
Che cos’è NeoConnessi?
È il programma gratuito di educazione digitale di WINDTRE rivolto a studenti, docenti e famiglie.
Quali scuole possono partecipare?
È destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Quali strumenti offre?
Percorsi didattici per gli studenti, formazione per i docenti e risorse pratiche per accompagnare le famiglie.
Il progetto produce risultati misurabili?
Sì. Nella primaria le competenze digitali crescono dall’82% al 90%; inoltre, il 98% dei docenti dichiara di sentirsi più preparato.
Come si misura l’efficacia di un programma di educazione digitale?
L’efficacia può essere misurata confrontando conoscenze, competenze e comportamenti prima e dopo il percorso formativo. La valutazione di NeoConnessi ha utilizzato test pre e post e ha osservato gli effetti su studenti, docenti e famiglie, rilevando miglioramenti nelle competenze digitali, nel riconoscimento dei rischi online e nella gestione dello screentime.
Il programma è gratuito?
Sì, materiali e percorsi sono disponibili gratuitamente su neoconnessi.windtre.it.
I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO