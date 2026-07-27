Educazione digitale sempre più necessaria: il progetto gratuito per docenti e famiglie NeoConnessi di WINDTRE, sviluppato con Gruppo Spaggiari Parma

Il 72% degli studenti usa Internet per le ricerche e il 26% ha già sperimentato l’AI, ma molti non riconoscono rischi come fake news, deepfake e uso eccessivo degli schermi.

NeoConnessi offre gratuitamente a studenti, docenti e famiglie percorsi e strumenti per un uso più consapevole del digitale.

La valutazione di Triadi mostra risultati concreti: nella primaria le competenze crescono dall’82% al 90%, mentre il 98% dei docenti si sente più preparato.

L’impatto arriva anche a casa: l’89% degli studenti nota abitudini digitali più sicure da parte dei genitori.

Oggi il digitale è parte integrante della crescita dei minori: secondo uno studio realizzato da Triadi, spin-off Politecnico Milano, presentato a Roma con rappresentanti di AgCom, del Safer Internet Centre coordinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Associazione Nazionale Presidi, di Società Italiana di Pediatria e di UNICEF, il 72% degli studenti usa Internet per ricerche e il 26% ha già sperimentato l’intelligenza artificiale. Tuttavia, la precocità tecnologica non coincide sempre con una maturità critica: un bambino su quattro non riconosce le fake news e tre su quattro sottovalutano rischi come lo screentime eccessivo o i deepfake. In questo scenario, NeoConnessi, il programma di educazione digitale di WINDTRE, si propone come un’iniziativa gratuita volta a trasformare la tecnologia da potenziale rischio a opportunità consapevole. L’educazione digitale è l’insieme di competenze necessarie per utilizzare Internet, dispositivi e contenuti online in modo consapevole, critico, sicuro e responsabile. Comprende la protezione dei dati personali, la verifica delle fonti, il riconoscimento dei rischi online e la gestione equilibrata del tempo trascorso davanti agli schermi: ambiti sui quali NeoConnessi interviene con percorsi differenziati per studenti, docenti e famiglie.

Destinatari Strumenti e risultati Studenti Percorsi differenziati per età; nella primaria le competenze crescono dall’82% al 90%. Docenti Formazione e materiali didattici; il 98% si sente più preparato sui temi digitali. Famiglie Corsi e regole condivise; l’89% degli studenti nota miglioramenti nelle abitudini digitali dei genitori.

Strumenti e formazione per i docenti

Il programma offre al corpo docente risorse specifiche per integrare l’educazione digitale nella didattica quotidiana, in linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla cittadinanza digitale. Le risorse includono:

Percorsi formativi: Un corso online gratuito di 30 ore (“NeoConnessi: contenuti digitali per la crescita”), con attestato riconosciuto dal MIM, che include moduli sull’Intelligenza Artificiale.

Un corso online gratuito di 30 ore (“NeoConnessi: contenuti digitali per la crescita”), con attestato riconosciuto dal MIM, che include moduli sull’Intelligenza Artificiale. Supporto alla didattica: Guide specifiche per la scuola primaria e secondaria con consigli e buone pratiche.

Guide specifiche per la scuola primaria e secondaria con consigli e buone pratiche. Risultati concreti: Il 98% dei docenti partecipanti dichiara di sentirsi più preparato ad affrontare i temi del digitale in classe grazie al programma.

Supporto alla genitorialità digitale

Poiché tre famiglie su quattro dichiarano di non sentirsi sicure nel guidare i figli e le figlie online, NeoConnessi mette a disposizione dei genitori strumenti pratici per gestire la vita digitale domestica. Tra questi:

Corso “Famiglie digitali oggi”: 10 moduli online su privacy, sicurezza e uso responsabile dei dispositivi.

10 moduli online su privacy, sicurezza e uso responsabile dei dispositivi. Contratto di Famiglia: Uno strumento per definire insieme regole condivise sull’uso dei device a casa.

Uno strumento per definire insieme regole condivise sull’uso dei device a casa. NeoConnessi Rules: Nove buone pratiche sviluppate dagli esperti di Polizia di Stato, Società Italiana di Pediatria e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi per accompagnare le famiglie nella crescita digitale dei più piccoli. Queste regole sono state create per aiutare a trovare il giusto equilibrio tra online e offline, offrendo scelte quotidiane che non sono rigide ma preziose alleate nella crescita.

Percorsi didattici per gli studenti

NeoConnessi differenzia la sua offerta in base all’età degli alunni per garantire contenuti pedagogicamente adeguati:

NeoConnessi Kids (Scuola Primaria): Utilizza il gioco e lo storytelling (con le favole Nati Digital) per insegnare, tra le altre cose, la netiquette e il riconoscimento dei rischi.

Utilizza il gioco e lo storytelling (con le favole Nati Digital) per insegnare, tra le altre cose, la netiquette e il riconoscimento dei rischi. NeoConnessi Young (Scuola Secondaria): Si avvale del Digital Camp, una piattaforma gamificata che permette agli studenti di ottenere il “Patentino delle competenze digitali” dopo aver superato prove su sicurezza, comunicazione e creazione di contenuti.

L’impatto misurabile del progetto

La valutazione d’impatto realizzata da Triadi (spin-off del Politecnico di Milano) conferma che l’educazione strutturata produce cambiamenti reali:

Competenze in crescita: Gli alunni della primaria registrano un aumento delle competenze digitali dall’82% al 90%.

Gli alunni della primaria registrano un aumento delle competenze digitali dall’82% al 90%. Cambio di abitudini: Nella secondaria cresce la capacità di monitorare attivamente lo screentime e di selezionare le fonti.

Nella secondaria cresce la capacità di monitorare attivamente lo screentime e di selezionare le fonti. Effetto a cascata: L’89% degli studenti nota un miglioramento nelle abitudini digitali dei propri genitori dopo aver seguito il corso, dimostrando come la scuola possa influenzare positivamente l’intero nucleo familiare.

Come accedere al programma

NeoConnessi è un’iniziativa di WINDTRE, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, la Società Italiana di Pediatria e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. Il programma è completamente gratuito per scuole e famiglie. Tutti i materiali didattici, i corsi di formazione e i consigli pratici sono liberamente accessibili sul sito ufficiale di NeoConnessi: neoconnessi.windtre.it .

FAQ

Che cos’è NeoConnessi?

È il programma gratuito di educazione digitale di WINDTRE rivolto a studenti, docenti e famiglie.

Quali scuole possono partecipare?

È destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Quali strumenti offre?

Percorsi didattici per gli studenti, formazione per i docenti e risorse pratiche per accompagnare le famiglie.

Il progetto produce risultati misurabili?

Sì. Nella primaria le competenze digitali crescono dall’82% al 90%; inoltre, il 98% dei docenti dichiara di sentirsi più preparato.

Come si misura l’efficacia di un programma di educazione digitale?

L’efficacia può essere misurata confrontando conoscenze, competenze e comportamenti prima e dopo il percorso formativo. La valutazione di NeoConnessi ha utilizzato test pre e post e ha osservato gli effetti su studenti, docenti e famiglie, rilevando miglioramenti nelle competenze digitali, nel riconoscimento dei rischi online e nella gestione dello screentime.

Il programma è gratuito?

Sì, materiali e percorsi sono disponibili gratuitamente su neoconnessi.windtre.it.

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