MIMeraviglIA, il corso è gratuito? Chi può iscriversi? Viene rilasciato un attestato? Alcune FAQ

MIMeraviglIA è l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito pensata per accompagnare le segreterie scolastiche verso una trasformazione digitale sempre più concreta e sostenibile.

L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo in cui gestiamo informazioni, documenti e comunicazioni. Per questo MIMeraviglIA offre un percorso formativo mirato, con contenuti chiari e applicabili, per supportare le istituzioni scolastiche nell’adozione di strumenti innovativi nel rispetto della normativa, della privacy e del ruolo centrale delle persone.

Obiettivo dell’iniziativa è fornire competenze di base sull’Intelligenza Artificiale e strumenti operativi utili per il lavoro quotidiano nelle segreterie scolastiche.

LA PIATTAFORMA

Chi può iscriversi al corso?

Il corso è dedicato prioritariamente al personale amministrativo (DSGA, Assistenti Amministrativi) e ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali.

Il corso è gratuito?

Sì, l’iniziativa è interamente finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e non comporta alcun costo per il personale scolastico.

È previsto un attestato di partecipazione?

Sì, al completamento di tutti i moduli e al superamento dei test di verifica finali verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale.