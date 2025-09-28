Educazione emotiva a scuola: senza benessere può esserci vero apprendimento?

Nelle aule scolastiche di oggi si parla sempre più di competenze, prove standardizzate e risultati, ma si dimentica spesso che senza un equilibrio emotivo non c’è vero apprendimento. Ansia e stress invadono le classi: ignorare le emozioni significa lasciare soli docenti e alunni. VAI AL CORSO

Sempre più insegnanti si trovano di fronte a un nodo cruciale: come conciliare l’apprendimento con il benessere emotivo degli alunni. Ansia, tensione e stress, infatti, non restano fuori dall’aula, ma entrano e condizionano attenzione, partecipazione e risultati. Saper affrontare le emozioni diventa allora una competenza educativa tanto necessaria quanto quella disciplinare.

Emozioni e apprendimento

Numerose ricerche hanno dimostrato come il legame tra emozioni e processi cognitivi sia stretto e costante. Non si tratta solo di gestire momenti di crisi, ma di educare i bambini a riconoscere i propri stati d’animo e a trasformarli in risorse. Lavorare su questo piano significa favorire relazioni più serene e un apprendimento più stabile e duraturo.

Strategie per la classe

Per i docenti è fondamentale poter contare su strumenti concreti: attività pratiche, giochi, laboratori integrati nelle discipline che insegnino a regolare le emozioni, prendere decisioni responsabili e affrontare difficoltà con atteggiamento resiliente. La didattica, così, diventa anche uno spazio in cui crescere come persone, oltre che come studenti.

Competenze da sviluppare

Saper comunicare in modo empatico, prevenire e gestire i conflitti, integrare lo sviluppo socio-emotivo nelle attività quotidiane: queste non sono abilità “accessorie”, ma competenze centrali per la professione docente. Investire su di esse significa costruire un clima di classe più positivo, migliorare la convivenza e rendere più efficace ogni processo di insegnamento-apprendimento.

Il corso

Su questi argomenti il corso Educazione emotiva e apprendimento: proposte operative per la primaria, a cura di Monica Campagnolo, in programma dal 9 ottobre.

Nel percorso proposto, il modello dell’Educazione Razionale Emotiva viene affrontato sia a livello teorico sia attraverso attività pratiche. Dopo una presentazione delle sue fasi di sviluppo e del suo adattamento alla scuola primaria, i docenti hanno la possibilità di sperimentarne l’applicazione concreta in classe. Si lavora in particolare sul riconoscere i pensieri dannosi, definiti “virus”, che possono compromettere il benessere dei bambini, e sull’elaborazione di strategie per sostituirli con convinzioni più costruttive.

Le attività spaziano da giochi ed esercizi specifici a integrazioni nelle discipline, come italiano e arte, fino a pratiche quotidiane che insegnano ad affrontare le difficoltà in modo resiliente grazie ai cosiddetti “salvagenti emotivi”.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Gestire la scuola mese per mese (e-learning)

Guida alla compilazione del Pei 2025

Adhd: strategie di intervento in classe

Spiegare la matematica con oggetti semplici

Collaborazione e spirito di squadra

Strategie organizzative per la gestione della classe

Progettare ambienti educativi 0-6