Educazione emotiva, quali strumenti per i docenti? Ecco come occuparsi degli stati d’animo e delle crisi in classe

Si chiede agli insegnanti di motivare, includere, gestire conflitti e al tempo stesso garantire risultati. Ma chi offre loro strumenti per affrontare il nodo più spinoso, quello delle emozioni che attraversano ogni apprendimento? Senza questa chiave, la scuola resta zoppa. VAI AL CORSO

Sempre più insegnanti si trovano di fronte a un nodo cruciale: come conciliare l’apprendimento con il benessere emotivo degli alunni. Ansia, tensione e stress, infatti, non restano fuori dall’aula, ma entrano e condizionano attenzione, partecipazione e risultati. Saper affrontare le emozioni diventa allora una competenza educativa tanto necessaria quanto quella disciplinare.

Emozioni e apprendimento

Numerose ricerche hanno dimostrato come il legame tra emozioni e processi cognitivi sia stretto e costante. Non si tratta solo di gestire momenti di crisi, ma di educare i bambini a riconoscere i propri stati d’animo e a trasformarli in risorse. Lavorare su questo piano significa favorire relazioni più serene e un apprendimento più stabile e duraturo.

Strategie per la classe

Per i docenti è fondamentale poter contare su strumenti concreti: attività pratiche, giochi, laboratori integrati nelle discipline che insegnino a regolare le emozioni, prendere decisioni responsabili e affrontare difficoltà con atteggiamento resiliente. La didattica, così, diventa anche uno spazio in cui crescere come persone, oltre che come studenti.

Competenze da sviluppare

Saper comunicare in modo empatico, prevenire e gestire i conflitti, integrare lo sviluppo socio-emotivo nelle attività quotidiane: queste non sono abilità “accessorie”, ma competenze centrali per la professione docente. Investire su di esse significa costruire un clima di classe più positivo, migliorare la convivenza e rendere più efficace ogni processo di insegnamento-apprendimento.

Il corso

Su questi argomenti il corso Educazione emotiva e apprendimento: proposte operative per la primaria, a cura di Monica Campagnolo, in programma dal 23 ottobre.

Nel percorso proposto, il modello dell’Educazione Razionale Emotiva viene affrontato sia a livello teorico sia attraverso attività pratiche. Dopo una presentazione delle sue fasi di sviluppo e del suo adattamento alla scuola primaria, i docenti hanno la possibilità di sperimentarne l’applicazione concreta in classe. Si lavora in particolare sul riconoscere i pensieri dannosi, definiti “virus”, che possono compromettere il benessere dei bambini, e sull’elaborazione di strategie per sostituirli con convinzioni più costruttive.

Le attività spaziano da giochi ed esercizi specifici a integrazioni nelle discipline, come italiano e arte, fino a pratiche quotidiane che insegnano ad affrontare le difficoltà in modo resiliente grazie ai cosiddetti “salvagenti emotivi”.

