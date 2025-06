Elenchi aggiuntivi 2025, sciogliere la riserva per il conseguimento TFA sostegno dà sempre diritto ai 12 punti aggiuntivi della sezione A.2

Una docente che ha da poco conseguito il titolo del TFA sostegno, senza passare da una prova preselettiva, ma entrando a partecipare al percorso TFA dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in quanto triennalista sul sostegno e inserita in seconda fascia sostegno ADSS nelle GPS, ci chiede se ha diritto ai 12 punti aggiuntivi previsti nella TAB 7 alla sezione A.2 in cui sono previsti i suddetti 12 punti a chi ha frequentato i percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato.

TFA sostegno e relativo punteggio

Il conseguimento del titolo TFA sostegno dà diritto al punteggio relativo alla sezione A.1 da compilare al momento dello scioglimento della riserva per l’inserimento in elenco aggiuntivo 2025 e dà diritto anche ai 12 punti previsti nella sezione A.2 quanto si va a selezionare la prima opzione ovvero quella in cui è scritto: “Ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori 12 punti“.

Quindi il docente di sostegno, che chiede di entrare in elenco aggiuntivo 2025 per il conseguimento del titolo di specializzazione TFA sostegno, conseguito con 29/30 di voto, riceverà 24 punti per il punto A.1 e altri 12 punti per il punto A.2 ( anche se è entrato alla frequenza del percorso senza svolgere la prova preselettiva, ma soltanto la prova scritta e la prova orale). Quindi il totale del punteggio è 36 punti.