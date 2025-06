Elenchi aggiuntivi GPS 2025, dal 16 giugno e fino al 3 luglio si potrà dichiarare il conseguimento del titolo e lo scioglimento della riserva

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si sono potuti iscrivere con riserva, nella seconda parte del mese di aprile 2025, negli elenchi aggiuntivi delle GPS e potranno adesso comunicare attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti.

Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025.

Elenchi aggiuntivi delle GPS

È importante ricordare che gli aspiranti docenti, che avevano acquisito o intendevano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, avrebbero potuto presentare istanza di partecipazione all’inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS I fascia dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025. Adesso, per coloro che hanno acquisito il titolo, dopo il 29 aprile, ma entro il 30 giugno 2025, c’è la finestra per lo scioglimento della riserva e la dichiarazione di avvenuto conseguimento del titolo. Come suddetto le suddette domande potranno essere regolarizzate dal 16 giugno al 3 luglio 2025.

Ecco chi sta negli elenchi aggiuntivi GPS

Negli elenchi aggiuntivi delle GPS per l’anno scolastico 2025/2026 si sono inseriti:

I docenti che hanno acquisito, oppure dovranno conseguire entro il 30 giugno 2025, il titolo abilitante all’insegnamento o di s pecializzazione sul sostegno ;

all’insegnamento o di s ; Coloro che hanno conseguito il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria; Coloro che conseguono il titolo previsto per l’i nsegnamento negli istituti per sordomuti e non vedenti ;

previsto per l’i ; Coloro che hanno conseguito il titolo all’estero purché riconosciuto in Italia.

Bisogna specificare che lo scioglimento della riserva non è automatico, ma è necessario entrare nelle istanze Online con lo SPID e compilare le sezioni del TAB 3 oppure del TAB 5 o quelle del TAB 7, riguardanti il titolo di accesso, scrivendo tutte le informazioni del titolo di accesso richieste, sia quelle della sezione A.1 sia quelle della sezione A.2.