Elenchi aggiuntivi GPS, chi è in I fascia sostegno con titolo estero non riconosciuto, adesso può entrare in coda con il titolo TFA

Una docente di sostegno, inserita in prima fascia ADSS con riserva per il titolo estero non ancora riconosciuto, ci chiede se può inserirsi negli elenchi aggiuntivi per ADSS con il titolo di TFA sostegno ( italiano) che conseguirà entro il 30 giugno 2025. La risposta è affermativa ed inoltre non si viene cancellati dalla prima fascia sostegno ADSS.

Inserimento con titolo TFA sostegno italiano

È utile sapere che chi è inserito con riserva con titolo estero, in attesa di riconoscimento, può inserirsi anche sulla stessa graduatoria con titolo italiano da conseguire entro il 30 giugno 2025. Per quanto riguarda l’importazione dei titoli questa non è necessaria, in quanto i titoli per TAB 7 sono stati già dichiarati e quindi l’aspirante li ritrova anche per la graduatoria di elenco aggiuntivo. Si precisa, inoltre, che la posizione con riserva verrà mantenuta e sarà l’aspirante a decidere poi, nella fase della scelta delle 150 preferenze per gli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche da GPS, con quale posizione giuridica, se quella a pieno titolo ma con riserva – titolo estero – o quella dell’elenco aggiuntivo – titolo italiano, entrare nelle nomine dell’algoritmo per l’assegnazione delle prossime supplenze per l’anno scolastico 2025/2026.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Per procedere alla compilazione dell’istanza è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento; occorre essere in possesso delle credenziali SPID o CIE ed essere abilitati al servizio “Istanze on line”, attraverso il quale si potrà accedere direttamente.

Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti.

Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025.