Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia: requisiti, presentazione domanda e titoli valutabili

Il decreto n° 26 del febbraio scorso, ha dettato le disposizioni con le quali i docenti che si sono abilitati e/o specializzati sul sostegno, possono fare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di seconda fascia d’istituto.

Chi può fare domanda

Possono fare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno dopo il 24 giungo del 2024 ed entro il 30 giungo del 2025, sia in Italia sia all’estero, in quest’ultimo caso il titolo deve valido nel Paese di origine e riconosciuto in Italia.

Docenti inseriti in seconda fascia GPS

I docenti che si trovino già inseriti in seconda fascia e che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno, possono fare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie d’istituto esclusivamente nella provincia richiesta all’atto di presentazione della domanda per l’iscrizione in GPS seconda fascia.

Docenti inseriti in prima fascia

I docenti che si trovino già inseriti in prima fascia, ma per altra classe di concorso o altra tipologia di posto, che hanno conseguito una seconda abilitazione, possono fare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi esclusivamente nella provincia richiesta all’atto di presentazione della domanda, mentre possono scegliere le 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI.

Iscrizione con riserva

I docenti che sono iscritti e stanno frequentando un percorso abilitante o il percorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, possono fare domanda con riserva per essere iscritti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. La riserva dovrà essere sciolta entro il 3 luglio del 2025.

Presentazione domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025 Accedendo al Portale Unico del reclutamento raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it con le credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Titoli valutabili

Sono valutabili soltanto i titoli indicati negli allegati A1 INFANZIA E PRIMARIA, A3 SECONDARIA DI PRIKO E SECONDO GRADO, A5 DOCENTI ITP, A7 SOSTEGNO, all’O.M. 88 del 2024 e conseguiti entro il 24 giugno 2024, termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e nelle correlate graduatorie d’istituto per il biennio 2024/2026 che prevedono: oltre a titolo d’accesso, i titoli accademici e di servizio.