Elenchi aggiuntivi I fascia GPS 2021-2022: le nostre Faq

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema degli elenchi aggiuntivi I fascia GPS 2021-2022

Ecco i temi trattati:

DOMANDA n.1

Ho superato il concorso straordinario 2020 e sono già inserito in graduatoria di merito, posso fare domanda per essere inserito negli elenchi aggiuntivi I fascia GPS?

RISPOSTA

No, il concorso straordinario 2020 per il Ministero dell’Istruzione non ha per adesso valore abilitante. Bisogna dire che l’orientamento del MI è quello di considerare l’abilitazione del concorso straordinario 2020 solamente dopo l’immissione in ruolo da tale graduatoria e il superamento dell’anno di prova.

DOMANDA n.2

Conseguirò il titolo di specializzazione sul sostegno il 28 luglio 2021, potrò ugualmente inserirmi negli elenchi aggiuntivi GPS I fascia?

RISPOSTA

Potrai sicuramente inserirti, entro il prossimo 24 luglio, con riserva. Tale riserva sarà sciolta a seguito di comunicazione via PEC dell’avvenuto conseguimento agli uffici competenti entro il giorno 1° agosto 2021.