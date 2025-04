Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, alcune FAQ interessanti

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sugli elenchi aggiuntivi prima fascia GPS.

1) Sono un docente già inserito in prima fascia con riserva nella graduatoria GPS di A019 con titolo estero in attesa di riconoscimento. Posso inserirmi in elenco aggiuntivo con un nuovo titolo di abilitazione A019 acquisito ex art.13 del d.lgs. 59/2017 con i 30 CFU? Cosa comporta tale inserimento?

Si, chi è inserito in TAB 3 GPS per A019 (quindi I fascia) con riserva per titolo estero non ancora riconosciuto, può inserirsi anche in elenco aggiuntivo A019 con altro titolo abilitante preso con i 30 CFU. L’inserirsi in elenco aggiuntivo con titolo italiano, quindi riconosciuto, non comporta la cancellazione dell’inserimento a pettine, ma con riserva, in prima fascia per la medesima classe di concorso. Successivamente, all’atto della scelta delle 150 preferenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il candidato iscritto in TAB 3 a pettine ( ma in attesa del riconoscimento del titolo estero) e in coda alla prima fascia ovvero in elenco aggiuntivo TAB 3, potrà optare con quale delle due graduatorie procedere per le supplenze 2025/2026.

2) Mi devo inserire in elenco aggiuntivo GPS per la classe di concorso XXXX, posso dichiarare un nuovo titolo di servizio prestato nell’anno scolastico 2023/2024 e il servizio prestato nell’anno scolastico 2024/2025?

Il servizio dell’anno scolastico 2024/2025 non si può inserire adesso, lo si potrà fare all’atto dell’aggiornamento GPS nella tarda primavera del 2026. Mentre il servizio dell’anno scolastico 2023/2024, se non già dichiarato in fase di aggiornamento GPS e se è stato svolto massimo fino al 24 giugno 2024, potrà essere regolarmente inserito solo per la classe di concorso per cui si sta chiedendo di inserirsi.

3) Chi possiede l’art.21 della legge 104/92 perché invalido civile superiore ai 2/3, in fase di compilazione degli elenchi aggiuntivi può inserire questa priorità nella scelta della sede?

No, in questa fase non si indicano le priorità della legge 104/92, ma eventualmente solo i titoli di riserva posseduti entro il 24 giugno 2024. L’indicazione della priorità dell’art.21 della legge 104/92, potrà essere inserita e valutata all’atto della scelta delle 150 preferenze e quindi nel prossimo luglio 2025.