Burnout e pensione troppo lontana: quello dei docenti è davvero un lavoro usurante? – Rispondi al SONDAGGIO

Troppo lavoro, burocrazia, genitori da gestire, progetti, scadenze, alunni svogliati, aggressioni: la categoria dei docenti sembra essere davvero in trincea. Chi fa il docente di ruolo per tutta la vita rischia di fare per l’intera carriera sempre le stesse cose, senza grandi possibilità di progressione, economica e professionale, senza aumenti stipendiali degni di nota se non la copertura, se va bene, dell’inflazione: il rischio di sentirsi alienati è dietro l’angolo. Soprattutto quando si superano i 60 anni di età e la stanchezza comincia a farsi sentire seriamente.

Da alcuni anni si parla moltissimo del burnout dei docenti: perchè di stress, in casi non residui, ci si ammala. Gli studi sul tema sono molteplici: secondo un’indagine dell’Health & Sustainability lab dell’università Bicocca di Milano del 2025, ad esempio, quasi un professore su due soffre di burnout.

Chi può andare in pensione in anticipo?

La via d’uscita sembra essere, per molti, solo la pensione: ma al momento solo chi svolge un lavoro “logorante” può cercare di smettere di lavorare in anticipo, con la cosiddetta Ape Sociale, che di recente è stata estesa al 31 dicembre 2026.

Con l’Ape Sociale, con 63 anni e 5 mesi di età e 36 di contributi, è possibile andare in pensione in anticipo, con una piccola decurtazione fino ai 67 anni, per i lavoratori della scuola che svolgono una professione inserita nella lista dei lavori più faticosi: sono i docenti di scuola primaria e pre-primaria (codice Istat 2.6.4), secondo la tabella inserita nell’allegato 3 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, la Legge di Bilancio 2022. E gli altri? Tranne chi rientra nei benefici previsti dalla Legge 104/92 e le donne (poche) che possono accedere ad Opzione Donna (peraltro in cambio di sacrifici economici notevoli), praticamente non c’è via d’uscita che lavorare fino a 67 anni oppure accumulare 41 anni e 10 mesi (le donne) e 42 anni e 10 mesi (gli uomini).

Il sondaggio

Ma quanto è stressante il mestiere del docente? Anche il lavoro dei docenti della secondaria dovrebbe essere considerato usurante? Quante volte capita di sentirsi in burnout a causa del lavoro?

La Tecnica della Scuola ha chiesto ai lettori la loro opinione sul tema.

All’interno del sondaggio, riservato ai docenti, troverai le seguenti domande:

Quanti anni di servizio da docente hai alle spalle?

Da 0 a 14 anni;

Da 15 a 27 anni;

Da 28 anni in poi.

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Quanti anni hai?

Da 24 a 38 anni;

Da 39 a 51 anni;

Da 52 anni in poi.

Il lavoro del docente dovrebbe essere considerato un lavoro usurante anche per chi insegna alla secondaria?

Sì

No

Sei mai andato in burnout a causa del tuo lavoro?

Sì

No

Quanto è stressante il tuo lavoro?