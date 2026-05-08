Elenchi regionali 2026, come mai pochissimi Uffici Scolastici Provinciali hanno pubblicato i posti che si libereranno? Risponde l’esperto

Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso su InPa: le domande potranno essere inoltrate da oggi, 6 maggio fino al 25. L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Come si compila la domanda? A cosa bisogna fare attenzione? Quali sono i passaggi principali? Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 6 maggio alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams che ha risposto a diverse domande dal pubblico.

La risposta dell’esperto

A una domanda di un lettore, “come mai pochissimi Uffici Scolastici Provinciali (USP) hanno già pubblicato i posti che si libereranno per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre? Mi sembra ci sia un forte ritardo quest’anno”, l’esperto ha risposto: “La pubblicazione dipende dall’organizzazione delle singole province; ad esempio, in Piemonte quasi tutte le hanno già rese note. I dati sono disponibili, quindi non dovrebbero esserci motivi per non pubblicarli. Va considerato, però, che il contingente complessivo delle assunzioni non è stato ancora stabilito ufficialmente dal Ministero, quindi al momento le previsioni vengono fatte senza conoscere il numero esatto di posti assegnati”.