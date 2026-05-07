Elenchi regionali 2026, la rinuncia a una nomina comporta la cancellazione anche dalle altre graduatorie?

Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso su InPa: le domande potranno essere inoltrate da oggi, 6 maggio fino al 25. L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Come si compila la domanda? A cosa bisogna fare attenzione? Quali sono i passaggi principali? Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 6 maggio alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams che ha risposto a diverse domande dal pubblico.

La risposta dell’esperto

A una domanda di un lettore, “l’eventuale rinuncia a una nomina da elenchi regionali comporta la cancellazione anche dalle altre graduatorie, come le GPS o le supplenze da istituto”, l’esperto ha risposto: “No, sono procedure totalmente distinte. Gli elenchi regionali sono annuali e la rinuncia comporta esclusivamente la perdita della possibilità di essere assunti tramite quel specifico canale per l’anno in corso, senza alcuna sanzione sulle altre graduatorie”.