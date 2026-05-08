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08.05.2026
Aggiornato il 07.05.2026 alle 16:24

Elenchi regionali 2026, domanda online: cosa fare se manca la classe di concorso?

Sara Adorno
Indice
La risposta dell'esperto
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Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso su InPa: le domande potranno essere inoltrate da oggi, 6 maggio fino al 25. L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Come si compila la domanda? A cosa bisogna fare attenzione? Quali sono i passaggi principali? Ne abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 6 maggio alle ore 16:00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams che ha risposto a diverse domande dal pubblico.

La risposta dell’esperto

A una domanda di un lettore, “nella domanda online manca la classe di concorso per la quale risulto vincitore nel concorso PNRR2. Cosa devo fare?”, l’esperto ha risposto: “In teoria, il sistema dovrebbe visualizzare automaticamente tutte le procedure superate dal candidato. Se una classe di concorso non compare, è necessario rivolgersi tempestivamente all’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) competente, poiché solo loro possono intervenire sui dati presenti nel sistema informatico”.

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