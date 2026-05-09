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09.05.2026
Aggiornato il 11.05.2026 alle 09:49

Elenchi regionali, problemi con la domanda? Ecco come compilarla – VIDEO TUTORIAL

Redazione
Indice
Chi può presentare domanda?

Elenchi regionali per il ruolo, pubblicato avviso su InPa: le domande potranno essere inoltrate da oggi, 6 maggio fino al 25. L’obiettivo principale di questi nuovi elenchi è garantire la copertura dei posti comuni e di sostegno nel caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari indetti ai sensi della normativa vigente. Gli elenchi, aggiornabili annualmente, diventeranno operativi a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.

Al video, il tutorial del prof Lucio Ficara che spiega passo dopo passo come fare domanda.

Chi può presentare domanda?

Possono richiedere l’inserimento i candidati che hanno partecipato a procedure concorsuali bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020 (la cui graduatoria sia stata pubblicata entro il 31 agosto 2025, ovvero tra il 1° settembre 2025 ed entro il 10 dicembre 2025) e che hanno conseguito almeno il punteggio minimo di 70 punti nella prova orale. Tra le procedure incluse figurano i concorsi ordinari del 2020, del 2022 (scienze motorie) e i più recenti concorsi PNRR del 2023 e 2024.

Inoltre, l’accesso è esteso a chi ha superato la prova scritta (minimo 56 punti) nella procedura straordinaria di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.

In tutti i casi sono esclusi i docenti già titolari di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

elenchi regionali 2026

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