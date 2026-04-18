Elenchi regionali si parte! Validità annuale in una sola Regione e c’è la priorità su quella dove sono state svolte le prove concorsuali

La novità assoluta per le immissioni in ruolo straordinarie 2026/2027 è sicuramente quella stabilita con l’apertura degli elenchi regionali dei docenti che dal 2020 ed entro il 10 dicembre 2025, abbiano superato le prove di un concorso a cattedra ordinario senza entrare in ruolo dagli esiti di tale concorsi.
È utile specificare che negli elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027, da attiribuire sui posti residuati dall’esaurimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e delle GaE, potranno farne parte i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblicate entro il 10 dicembre 2025 o che comunque anche se non inseriti nelle graduatorie, abbiano superato le prove scritte e orali dei seguenti concorsi: 1) concorsi ordinari 2020 + STEM; 2) concorso straordinario 2020; 3) concorso ordinario STEM 2022; 4) Concorso ordinario educazione motoria; 5) concorso PNRR 2023; 6) concorso PNRR 2024 con graduatorie comunque pubblicate entro il 10 dicembre 2025.
Gli aspiranti all’inserimento negli elenchi regionali dei docenti per le immissioni in ruolo 2026/2027, potranno presentare istanza di partecipazione in una sola regione, ma potranno partecipare per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui hanno il requisito.
Il punteggio di inserimento nell’elenco sarà determinato dalla somma del voto della prova scritta e della prova orale, senza tenere in conto il punteggio dei titoli valutati e inseriti nel punteggio totale della graduatoria concorsuale. Per quanto riguarda il punteggio di inserimento del concorso straordinario 2020, poichè la prova è stata unica, il voto della prova coinciderà con il punteggio di inserimento nell’elenco.
Gli elenchi da stilare sono di due tipologie distinte, la prima tipologia avrà priorità sulla seconda tipologia:
Il primo elenco ha priorità sul secondo elenco, quindi si attinge dal secondo elenco solo se il primo è stato esaurito.
Nei suddetti elenchi potranno essere inseriti solamente docenti che non siano stati già immessi in ruolo e che quindi per esempio abbiano in corso di anno un contratto già a tempo indeterminato o a tempo determinato ma finalizzato al ruolo.