Elenchi regionali si parte! Validità annuale in una sola Regione e c’è la priorità su quella dove sono state svolte le prove concorsuali

La novità assoluta per le immissioni in ruolo straordinarie 2026/2027 è sicuramente quella stabilita con l’apertura degli elenchi regionali dei docenti che dal 2020 ed entro il 10 dicembre 2025, abbiano superato le prove di un concorso a cattedra ordinario senza entrare in ruolo dagli esiti di tale concorsi.

Elenchi regionali per il ruolo

È utile specificare che negli elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027, da attiribuire sui posti residuati dall’esaurimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e delle GaE, potranno farne parte i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblicate entro il 10 dicembre 2025 o che comunque anche se non inseriti nelle graduatorie, abbiano superato le prove scritte e orali dei seguenti concorsi: 1) concorsi ordinari 2020 + STEM; 2) concorso straordinario 2020; 3) concorso ordinario STEM 2022; 4) Concorso ordinario educazione motoria; 5) concorso PNRR 2023; 6) concorso PNRR 2024 con graduatorie comunque pubblicate entro il 10 dicembre 2025.

Una sola Regione ma più classi di concorso

Gli aspiranti all’inserimento negli elenchi regionali dei docenti per le immissioni in ruolo 2026/2027, potranno presentare istanza di partecipazione in una sola regione, ma potranno partecipare per tutte le classi di concorso o tipologie di posto cui hanno il requisito.

Il punteggio di inserimento nell’elenco sarà determinato dalla somma del voto della prova scritta e della prova orale, senza tenere in conto il punteggio dei titoli valutati e inseriti nel punteggio totale della graduatoria concorsuale. Per quanto riguarda il punteggio di inserimento del concorso straordinario 2020, poichè la prova è stata unica, il voto della prova coinciderà con il punteggio di inserimento nell’elenco.

Due tipologie di elenchi per singola Regione

Gli elenchi da stilare sono di due tipologie distinte, la prima tipologia avrà priorità sulla seconda tipologia:

L’elenco per ordine cronologico dei bandi concorsuali, riferito a coloro che hanno superato le prove del concorso nella medesima regione di iscrizione dell’elenco regionale; L’elenco per ordine cronologico dei bandi concorsuali, riferito a chi ha sostenuto e superato le prove del concorso in altra Regione rispetto quella scelta per l’inserimento dei suddetti elenchi.

Il primo elenco ha priorità sul secondo elenco, quindi si attinge dal secondo elenco solo se il primo è stato esaurito.

Nei suddetti elenchi potranno essere inseriti solamente docenti che non siano stati già immessi in ruolo e che quindi per esempio abbiano in corso di anno un contratto già a tempo indeterminato o a tempo determinato ma finalizzato al ruolo.