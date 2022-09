Elezioni 2022, liceo Manzoni di Milano in occupazione per protestare contro la vittoria del centrodestra

Elezioni 2022, liceo Manzoni di Milano in occupazione per protestare contro la...

Le elezioni di ieri, 25 settembre, hanno visto la coalizione di centrodestra, e soprattutto Fratelli D’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, ottenere una vittoria schiacciante. Sono molti i giovani che non hanno gradito questo risultato, peraltro annunciato: basta fare un giro sui principali social per accorgersene. In un liceo classico milanese, il Manzoni, gli studenti hanno deciso addirittura di protestare occupando l’istituto.

Intorno all’orario di ingresso a scuola di oggi, 26 settembre, all’indomani della tornata elettorale, il Liceo Manzoni di Milano si è autoproclamato in occupazione. Questo è ciò che si legge sull’agenzia Ansa. I motivi di questo gesto sarebbero da ricercare proprio nella vittoria di Fratelli d’Italia, che sarà chiamato a guidare il prossimo Governo.

Le intenzioni dei ragazzi

Dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso, gli studenti si sono riuniti in palestra in assemblea per discutere dell’occupazione. Questa decisione nasce anche, a quanto pare, dalla volontà di far sentire la propria voce sulla questione dell’alternanza scuola-lavoro, più attuale che mai dopo la morte di Giuliano De Seta, per cui già avevano organizzato un corteo interno dieci giorni fa.

L’intenzione dei ragazzi, come riporta l’agenzia, è occupare parte delle aule del piano terra per due giorni e quindi di rimanere a dormire stanotte all’interno dell’edificio di via Orazio, per poi riprendere regolarmente le lezioni mercoledì.

Ecco il comunicato degli studenti, come riporta La Repubblica: “Non siamo più disposti a tirarci indietro, far finta di nulla e aspettare che voi cambiate le cose; perché, nonostante tutto, sempre e comunque, la scuola siamo noi”. A guidare la protesta il Collettivo politico Manzoni, uno dei più attivi di Milano.