Elezioni 2022, Licia Ronzulli (FI) potrebbe essere nominata Ministra dell’Istruzione di un governo Meloni

Con le elezioni del 25 settembre alle porte si fa sempre più intenso il toto nomi sui papabili prossimi ministri del futuro Governo. Al momento gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto, come riporta il Corriere della Sera, vedono Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al primo posto con il 24%.

I tre nomi chiave

Con l’ipotesi di un Governo capitanato proprio dalla Meloni, il cui partito appartiene alla coalizione di destra, ci sarebbe una quota di ministri, come riporta La Repubblica, riservati a esponenti di Forza Italia, partito che al momento sembra star subendo un calo di consensi nonostante gli sforzi del suo leader Silvio Berlusconi, che è addirittura sbarcato su TikTok. In particolare, secondo il quotidiano, negli ambienti politici si farebbero da giorni i nomi di tre forzisti in particolare: Antonio Tajani, Licia Ronzulli e Anna Maria Bernini.

Al primo, si vocifera, andrebbe il Ministero degli Esteri e all’ultima il ministero degli Affari europei, mentre il dicastero di Viale Trastevere andrebbe alla Ronzulli. In ogni caso, spiega il quotidiano, potrebbero cambiare i ruoli ma i nomi scelti sarebbero proprio questi.

Chi è Licia Ronzulli

Licia Ronzulli, milanese, ha 47 anni ed è senatrice di Forza Italia dal 2018. Dopo aver lavorato come infermiera e manager ospedaliera ha iniziato la sua carriera politica nel 2008. Nel 2009 viene eletta al Parlamento Europeo. L’anno dopo ha fatto scalpore per essersi presentata a votare in Seduta Plenaria al Parlamento europeo tenendo in braccio la figlia di appena 44 giorni. Con questo gesto plateale la Ronzulli ha voluto portare l’attenzione sulla questione dei diritti delle donne e della conciliazione tra vita professionale e familiare.

Il 14 maggio 2022 la Senatrice è stata nominata dal Presidente Silvio Berlusconi commissario di Forza Italia per la Lombardia. Alle prossime elezioni politiche è candidata per il Senato nel collegio uninominale di Como per il centro-destra oltreché come capolista nei plurinominali Lombardia 1 e della Puglia e in seconda posizione nel Lombardia 2 e nel Piemonte 2 dietro a Berlusconi. Attualmente è Presidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza.