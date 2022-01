Elezioni del Presidente della Repubblica: l’esperienza dell’IC Parini di Catania

Una insegnante dell’istituto comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania, che ha seguito con la sua classe l’incontro formativo firmato Tecnica della Scuola “L’elezione del Presidente della Repubblica spiegata agli studenti” di mercoledì 19 gennaio, ha scritto alla nostra redazione per segnalarci il lavoro di rielaborazione prodotto dagli studenti.

“Un’attività – ci spiega la docente – realizzata nell’ambito delle strategie didattiche elaborate sin dal primo lockdown per consentire ai giovani alunni un diverso approccio ai saperi, fomentando in loro la volontà di un percorso partecipativo per la democrazia e la coesione sociale”.

Una iniziativa che La Tecnica della Scuola ha il piacere di rilanciare come esempio pedagogico-didattico di una lezione frontale di Educazione civica trasformata in laboratorio.

Un lavoro prodotto nell’ambito delle 33 ore annuali di Educazione civica, un percorso che ogni a classe è tenuta a compiere. Ricordiamo infatti che la normativa ministeriale sull’Educazione civica per le scuole prevede tre nuclei concettuali: 1) Costituzione; 2) Sviluppo sostenibile; 3) Cittadinanza digitale. Le elezioni del Presidente della Repubblica spiegate agli studenti è un’iniziativa che si colloca al punto 1.