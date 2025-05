Elodie: “Gli esami non mi piacciono, non credo facciano bene. Se ho fatto 5 anni senza problemi, perché fare la maturità?”

Elodie: “Gli esami non mi piacciono, non credo facciano bene. Se ho...

La cantante Elodie Di Patrizi, 35 anni, ha parlato ancora una volta degli esami a scuola, partendo dal suo ritiro dagli studi ad un mese dalla maturità, che ancora non ha conseguito. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Radio Deejay in merito.

“Perché mi dovete far venire quest’ansia da prestazione?”

“Che idiota. La scusante era che io non avevo bisogno di essere giudicata. L’esame mi faceva venire una grande ansia. A me gli esami non piacciono, non credo che facciano bene alle persone”, ha esordito.

“Non capisco il senso; se io ho fatto cinque anni, non sono mai stata bocciata, non ho mai avuto problemi, perché devo fare l’esame finale? Perché mi dovete far venire quest’ansia da prestazione? E quindi non volevo sottopormi a quel tipo di ansia”, ha concluso.

Esame di maturità, solo una formalità?

L’opinione di Elodie è condivisa con molte persone: sono tanti coloro che credono che l’esame di maturità sia solo un enorme ed inutile spreco di tempo e risorse. Il motivo? Quasi nessuno viene bocciato, quindi si tratta di un esame ridotto quasi a formalità.

L’anno scorso, ad esempio, appena lo 0,2% dei maturandi è stato bocciato a seguito dell’esito delle prove scritte e del colloquio orale. A riportarlo Skuola.net. Nel 2023, per esempio, troviamo uno scenario pressoché identico: il 99,8% dei maturandi ha ottenuto l’agognato diploma, con solo dunque lo 0,2% che è stato bocciato all’esame. Una situazione simile si è registrata anche durante gli anni “pandemici”: nel 2022 e nel 2021, i bocciati dopo l’esame furono rispettivamente solo lo 0,2% e lo 0,1% degli ammessi.

L’ansia che provano gli studenti alle prese con l’esame di stato vale la pena o è immotivata e sarebbe meglio evitare che i ragazzi si sentano così? O si tratta di un’esperienza che tempra e va vissuta?

Elodie e la scuola

Elodie ha frequentato “il liceo pedagogico, che non esiste più”. “Ma non sono arrivata al diploma. Per paura di non essere accettata e di non sentirmi all’altezza. Nel tempo ho imparato a fregarmene del giudizio degli altri”, ha aggiunto.

“Non ho letto molti libri, ho imparato a conoscere il mondo attraverso i film”, ha concluso la cantante.

“Al liceo mi appassionava la politica”

Elodie ha spesso raccontato di essere cresciuta in un quartiere difficile. La cantante ha spesso raccontato di non avere la maturità: si è ritirata dal liceo qualche mese prima degli esami, per paura. Adesso è impegnata nel sociale nell’ambito della povertà educativa.

Elodie ha deciso di impegnarsi con Save the Children per aiutare il suo quartiere degradato, il Quartaccio di Roma, che definito “un posto dimenticato dalle istituzioni”. Ecco le sue parole: “L’abc della felicità è l’istruzione, sono partita da lì. Il progetto si chiama Prendersi cura e ho già incontrato un gruppo di alunne e alunni delle elementari che ho frequentato”.