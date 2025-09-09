Home Senza categoria Emilia Romagna, arriva la “domenica detox” senza telefonini per gli adolescenti. L’iniziativa...

Emilia Romagna, arriva la “domenica detox” senza telefonini per gli adolescenti. L’iniziativa della Regione

Redazione
Una domenica al mese senza smartphone per riscoprire il piacere dello stare insieme all’aperto e nei luoghi pubblici: parte il 12 ottobre la prima “domenica detox” in Emilia-Romagna, iniziativa che si ripeterà ogni mese fino a maggio 2026. Lo ha annunciato in conferenza stampa l’assessora al Welfare, Scuola, Politiche per l’infanzia e Terzo settore, Isabella Conti, dopo la presentazione dei progetti regionali per l’adolescenza e la preadolescenza.

Libri, musei e aria aperta (senza cellulare)

Le domeniche detox nascono dal confronto con professionisti e famiglie agli Stati generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza, promossi dalla Regione lo scorso maggio. Si tratta di giornate di disconnessione digitale, da trascorrere in spazi pubblici, musei, biblioteche e all’aperto, con eventi, giochi, laboratori e incontri pensati per favorire la socializzazione, il rispetto dell’ambiente e il contatto diretto, senza smartphone o dispositivi digitali.

Come saranno utilizzati i fondi disponibili

L’iniziativa fa parte di un pacchetto di interventi da 8,35 milioni di euro: oltre 2,3 milioni per il contrasto alla povertà educativa, relazionale e al ritiro sociale; 800mila euro (incremento del 30%) per progetti educativi, culturali, sportivi e ambientali proposti dal Terzo settore; 700mila euro per l’educazione digitale rivolta a giovani, famiglie e insegnanti; 2,5 milioni per promuovere una rete di presìdi per l’orientamento scolastico e formativo (11-19 anni); due milioni per il progetto “scuole aperte” nelle secondarie di primo grado con attività extracurricolari.

Le parole dell’assessora Isabella Conti

“Vogliamo costruire una politica regionale per l’adolescenza e la preadolescenza integrata, strutturale e radicata nei territori”, ha dichiarato Conti, “basata su ascolto, prevenzione, sostegno e partecipazione, valorizzando la corresponsabilità educativa di famiglie, scuola, Terzo settore e comunità locali”.

