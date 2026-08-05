Emissione competenze accessorie NoiPa, quando saranno pagate le attività aggiuntive? Lo “spettro” autunno

Come abbiamo scritto giorni fa, alla Federazione Gilda Unams sono giunte, in questi primi giorni di agosto, numerose segnalazioni dai propri iscritti per il ritardo nel pagamento delle attività aggiuntive svolte nell’a.s. 2025/2026: a dirlo lo stesso sindacato in un comunicato.

Si attende in particolare una emissione competenze accessorie NoiPa: ancora non si sa quando comparirà sul portale.

Le criticità

“Il personale scolastico ha svolto da settembre 2025 a luglio 2026 tutta una serie di attività aggiuntive, come per esempio Coordinatori di classe, referenti di plesso, commissioni e progetti diversi, che dovrebbero essere retribuite con le risorse del FMOF, ma ad oggi alle scuole queste risorse non sono state accreditate, per cui è impossibile retribuire i docenti e gli ATA. Questi ritardi causati dalle lungaggini burocratiche dei ministeri interessati stanno oramai diventando cronici e se nel mese di agosto le segreterie sono chiuse per ferie i pagamenti slittano al mese di settembre/ottobre”, continuano.

Le parole di Castellana

“Non è più accettabile che il personale scolastico sia l’unica categoria di dipendenti che percepisce il dovuto per le attività svolte con un anno di ritardo”, ha commentato il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana.

La FGU invita il MIM ad accelerare l’accredito alle scuole delle risorse FMOF così che possano liquidare i compensi al personale entro il mese di agosto.