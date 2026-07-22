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Prima Ora - Notizie del 22 luglio

Docenti
22.07.2026

Le attività collegiali con carattere deliberativo possono essere svolte a distanza

Salvatore Pappalardo
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Indice
Confronto con i sindacati
Cosa prevede l’accordo
Compiti delle scuole

L’art. 44 coma 6 del CCNL/scuola del 2019/2021, nel disciplinare le attività funzionali all’insegnamento, introduce la possibilità di prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione prevista per la scuola primaria e alcune delle attività del collegio dei docenti che non rivestono carattere deliberativo, riservandosi all’ultimo capoverso del comma 6 la possibilità di svolgere a distanza anche le attività aventi carattere deliberativo, solo dopo che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, ne abbia definito i criteri generali dopo averne dato informazione ai sindacati di categoria.

Confronto con i sindacati

Il 24 maggio 2026 a seguito dell’incontro con i sindacati è stato raggiunto un accordo con il quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito che prevede, nel rispetto dell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, la possibilità di programmare le attività collegiali dei docenti, aventi anche carattere deliberativo, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo raggiunto prevede l’obbligo di utilizzare delle piattaforme digitali certificate ed efficienti, in grado di garantire la sicurezza delle procedure, la registrazione dei contenuti dell’incontro in modo da poterli verificare in qualsiasi momento e l’identificazione certa dei partecipanti oltre a garantirne i loro dati personali.

Compiti delle scuole

A fine di rendere attuativo quanto previsto dall’accordo con i sindacati, ogni singolo istituto, qualora lo volesse, dopo la pubblicazione della nota ministeriale e dell’allegato tecnico, dovrà modificare il proprio regolamento interno, indicando le modalità:
• Di convocazione di tutti i docenti;
• Dell’identificazione dei partecipanti;
• Delle votazioni;
• Della verbalizzazione.
Il tutto al fine di evitare che le delibere adottate possano essere impugnate e annullate.

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