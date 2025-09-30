Erasmus+ ed eTwinning, incontri gratuiti per tutto il personale della scuola. Ecco chi è la nuova figura di “ambasciatore”

Tra settembre e novembre 2025, in tutte le regioni italiane è in corso un nuovo ciclo di incontri dedicati a Erasmus+ e alla piattaforma eTwinning, due strumenti fondamentali per rendere la scuola più innovativa, internazionale e inclusiva.

L’iniziativa rientra nel programma regionale di formazione 2025, promossa dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning, la rete degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola e i Referenti degli Uffici Scolastici Regionali. Obiettivo principale: diffondere pratiche educative di respiro europeo, fornendo a docenti e dirigenti strumenti operativi per partecipare a progetti di cooperazione e scambio internazionale.

Gli incontri, previsti fino a novembre, si svolgono sia online sia in presenza per garantire la più ampia partecipazione di insegnanti, dirigenti e personale scolastico di ogni ordine e grado. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Durante i seminari vengono presentati esempi concreti di utilizzo di Erasmus+ ed eTwinning nella didattica: buone pratiche, esperienze di scuole già coinvolte e testimonianze dirette che mostrano come questi programmi possano favorire lo sviluppo di competenze digitali, collaborative e interculturali.

Un ruolo chiave spetta alla rete degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola, attiva in tutto il territorio nazionale: docenti che hanno maturato esperienza diretta nei progetti e che, grazie alla loro attività, offrono supporto, orientamento e occasioni di confronto a livello locale. Grazie a loro, le scuole possono contare su un punto di riferimento concreto per intraprendere percorsi di internazionalizzazione e valorizzare le opportunità offerte dal programma europeo.

Il calendario dettagliato con le date, le modalità di partecipazione e i link ai siti degli USR è consultabile online attraverso una mappa interattiva. Nelle schede regionali sono disponibili anche i contatti dei Referenti e degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola, punto di partenza per chi desidera avvicinarsi a Erasmus+ ed eTwinning e integrare la dimensione europea nella propria scuola.