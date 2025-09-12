Erasmus: in netto aumento la mobilità. Sono in partenza più di 37mila, fra docenti e studenti

L’anno scolastico si apre con numeri da record per la mobilità internazionale legata al Programma Erasmus+.

In Italia sono infatti in partenza 24.500 alunni per esperienze di studio in Europa e 13.000 insegnanti per attività di formazione e aggiornamento professionale.

Secondo i dati diffusi dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, la partecipazione italiana al Programma continua a crescere in modo costante. “Erasmus+ non è solo mobilità – sottolinea Flaminio Galli, Direttore Generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – ma un motore di innovazione didattica, sviluppo professionale e crescita personale. Ogni esperienza all’estero arricchisce non solo chi parte, ma l’intera comunità scolastica, introducendo nuove competenze, idee e prospettive nel sistema educativo italiano”.

L’Accreditamento Erasmus+, che consente agli istituti di accedere con continuità ai finanziamenti per la mobilità, registra numeri significativi: nel 2024 sono stati approvati 371 nuovi istituti, portando a 1.773 il totale delle scuole accreditate dal 2021.

Mobilità: +26,7% rispetto al 2024

Alla scadenza del 19 febbraio 2025, sono state approvate 1.655 richieste di finanziamento per progetti di mobilità, con un aumento del 26,7% rispetto al 2024. Grazie a un budget di oltre 51 milioni di euro, saranno sostenuti 11.084 docenti e personale scolastico (+33%) e 21.583 studenti (+36%) impegnati in esperienze Erasmus+ di breve o lungo periodo.Anche i progetti di mobilità a breve termine – pensati per le scuole alla prima esperienza con Erasmus+ – segnano una crescita: 207 approvati su 677 candidature, con un budget di 9 milioni di euro. In totale coinvolgeranno circa 5.000 partecipanti, tra studenti e insegnanti. Tra le attività, si consolida il job shadowing, che consente agli insegnanti di osservare da vicino le pratiche didattiche dei colleghi europei.

Cooperazione europea

Sul fronte dei progetti di cooperazione (Azione Chiave 2), i Partenariati su piccola scala hanno portato all’approvazione di 44 progetti, sostenuti da un finanziamento di 2,5 milioni di euro. Per i Partenariati di cooperazione su larga scala, invece, sono stati approvati 20 progetti, con un budget complessivo di 6,8 milioni di euro.

Un bilancio positivo

Dal 2021 a oggi, oltre 127.000 italiani tra dirigenti, docenti, studenti e personale scolastico hanno partecipato a Erasmus+. Un dato che conferma il programma europeo come leva strategica per l’internazionalizzazione della scuola italiana e per la costruzione di una dimensione europea dell’istruzione.