Erasmus: un evento nazionale per la salute mentale e l’inclusione

Roma si prepara ad accogliere venerdì 10 ottobre un importante appuntamento dedicato alla salute mentale e all’inclusione nei contesti educativi, giovanili e sportivi. L’Auditorium INAPP di Corso Italia ospiterà il seminario “Imparare a stare bene, stare bene per imparare”, promosso dalle tre Agenzie nazionali Erasmus+ – INDIRE, INAPP e Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG). L’iniziativa intende stimolare una riflessione condivisa sul benessere fisico e mentale, sullo sviluppo delle competenze socio-emotive e sulla creazione di ambienti di apprendimento favorevoli alla collaborazione, alla crescita personale e all’inclusione.

La mattina sarà aperta da una sessione plenaria con il contributo della Commissione europea, a cura di Vittoria Spinelli, DG Istruzione e Cultura, sul valore dell’inclusione e della diversità all’interno del Programma Erasmus+. Seguirà l’intervento di Loredana Cirillo, psicoterapeuta dell’Istituto Minotauro di Milano, sul disagio delle nuove generazioni e le strategie per sostenerle.

L’evento offrirà inoltre l’opportunità di conoscere alcune buone pratiche Erasmus+ nei diversi settori educativi. Tra queste: L.I.PSI.M, Roma, con il progetto “Multifamily Groups in Mental Health”, che promuove gruppi multifamiliari per la salute mentale; IIS Edoardo Amaldi, Roma, con il progetto T.E.A.M.I., premiato a livello europeo per lo sviluppo di competenze socio-emotive e la prevenzione dell’abbandono scolastico; SISSA, Trieste, con “Talenti Latenti”, per valorizzare le competenze di persone con neurodivergenze e favorire l’inclusione lavorativa; Gruppo Abele, Torino, con “MEDNET 4 ADDICTIONS”, che sostiene la prevenzione delle dipendenze giovanili attraverso sport, arte e percorsi di ascolto; e Kamaleonte ETS, Latina, con “Adventure Europe”, progetto di outdoor education e apprendimento esperienziale finalizzato al benessere emotivo e alla crescita personale.

Il pomeriggio sarà dedicato a sessioni parallele per settore, durante le quali i partecipanti potranno confrontarsi sulle strategie Erasmus+ e condividere esperienze maturate nei progetti di mobilità e nei partenariati di cooperazione. La sessione plenaria della mattina sarà anche disponibile in diretta streaming sul sito INAPP. L’iniziativa rappresenta un momento significativo per promuovere la salute mentale, l’inclusione e la diversità, valori fondamentali per il futuro dell’educazione e della formazione in Italia e in Europa.

Per partecipare in streaming: https://www.eventi-inapp.it/evento-10-ottobre-2025/