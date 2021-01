Esame di Maturità 2021: come dovrà svolgersi? Il sondaggio della ‘Tecnica della Scuola’

La Tecnica della scuola torna a coinvolgere i propri lettori sulle questioni calde del mondo della scuola. La Maturità 2021 è in questi giorni in cima alla lista, in quanto l’Esame di Stato secondo ciclo è ora in discussione al ministero dell’Istruzione. Ma quale modalità preferiscono gli studenti e i docenti? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Le 3 ipotesi

Diverse sono le ipotesi in campo.

Ipotesi 1 . L’esame tradizionale, fatto da due prove scritte e da un colloquio orale .

. L’esame tradizionale, fatto da . Ipotesi 2 . Una sola prova orale , sulla scia del modello dello scorso anno. Un maxi orale , insomma.

. , sulla scia del modello dello scorso anno. Un , insomma. Ipotesi 3. Una prova scritta oltre al colloquio orale.

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

Ecco cosa troverete nel sondaggio della Tecnica della scuola.

Indica il tuo ruolo

Studente

Insegnante

Altro

In quale parte dell’Italia vivi?

Nord

Centro

Sud

Isole

In quale Istituto superiore sei coinvolto?

Liceo

Istituto professionale

Istituto tecnico

Secondo te, è meglio svolgere l’esame in presenza o a distanza?

In presenza

A distanza

Quale modalità di Maturità 2021 preferisci?

Tradizionale: tre prove scritte e un colloquio orale

Prova unica con un maxi orale

Una prova scritta e un colloquio orale

PARTECIPA AL SONDAGGIO

