Esame di maturità a Gaza per circa 1500 studenti

Invita a riflettere la notizia che arriva dalla Striscia di Gaza, dove nonostante le bombe, per più di un migliaio di studenti palestinesi di Gaza si sta svolgendo in questi giorni il test di fine anno della scuola secondaria.

E’ la prima volta che si tiene dal massacro di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023. Circa 1.500 studenti si sono iscritti all’esame, che si svolge online grazie a un software specializzato.

Lo scorso anno a luglio del 2024 si contava sulla carta che fossero 39.000 i ragazzi e le ragazze di Gaza che avrebbero dovuto affrontare gli esami di maturità.

Sarebbero stati 39.000 ma non è possibile sapere chi non risponde più all’appello perché non c’è più o perché i loro corpi sono ancora sotto le macerie.

La maturità per non cancellare il futuro

Sono state riportate dalla stampa in tutto il mondo le parole di Tareq Abu Azzoum giornalista di Al Jazeera che ha dichiarato Anche in una zona di guerra, senza aule, senza libri e con una connessione internet quasi assente, gli studenti di Gaza si presentano, si collegano e sostengono l’esame finale, rifiutandosi di lasciare che la guerra cancelli il loro futuro.

Molti di coloro che stanno sostenendo l’esame in questi giorni avrebbero dovuto ormai frequentare l’università, ma a causa della guerra sono rimasti alle scuole superiori, poiché gli attacchi israeliani hanno devastato il sistema educativo di Gaza, insieme al resto delle infrastrutture civili del territorio.

L’esercito di Israele ha distrutto il 95% delle infrastrutture educative lasciando più di 660.000 bambini senza la possibilità di studiare: quasi l’intera popolazione in età scolare di Gaza, secondo le Nazioni Unite.

Molte ex scuole gestite dalle Nazioni Unite vengono ora utilizzate come rifugi per gli sfollati e sono oggetto di continui e mortali attacchi da parte di Israele.

Le difficoltà per sostenere l’esame

A causa dei bombardamenti israeliani continui, non e’ facile per i ragazzi parteciparealla prova: c’è’ chi sta sostenendo l’esame online da casa, chi da bar, tende e rifugi, ovunque riescano a trovare un dispositivo carico e una connessione internet funzionante.

I giovani palestinesi hanno scaricato l’app per sostenere l’esame, utilizzando un software specializzato. Il Ministero dell’Istruzione di Gaza ha lanciato una piattaforma online, la prima del suo genere a Gaza, per consentire agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di sostenere l’esame finale. Ma, così come conferma Morad al-Agha, responsabile degli esami nel Governatorato centrale di Gaza, devono affrontare molte difficoltà.

Tra queste una connessione debole e instabile e soprattutto la mancanza di luoghi sicuri dove fare l’esame. Inoltre, dicono i maturandi palestinesi, abbiamo anche perso i nostri libri durante i bombardamenti.

Prima dell’esame finale, gli studenti hanno fatto una simulazione, progettata non solo per testare le loro conoscenze, ma soprattutto per la stabilità del sistema.