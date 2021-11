Esami di certificazione Trinity: per lo studio e per il lavoro

Perché scegliere di conseguire una certificazione di lingua inglese Trinity ISE (abilità scritte e orali) ?

Trinity College London è un ente certificatore di lingua inglese, musica e arti performative che gode di ampio riconoscimento a livello nazionale e internazionale nel mondo del lavoro e in quello universitario.

Riconoscimento all’università

In ambito universitario, le certificazioni di lingua inglese Trinity ISE sono riconosciute da oltre 3400 corsi di laurea in Italia.

Nel Regno Unito, la quasi totalità degli atenei riconosce Trinity ISE come prova del livello di competenze linguistiche richiesto in fase di ammissione e iscrizione.

Inclusione nell’elenco del MIUR

Trinity College London è incluso nell’elenco degli Enti certificatori pubblicato dal Ministero dell’Istruzione che soddisfano i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico comunicative in lingua straniera del personale scolastico.

Concorsi

Le certificazioni Trinity sono valide sia per partecipare ai concorsi pubblici in cui è richiesta la certificazione linguistica come requisito di partecipazione sia per aumentare il punteggio in graduatoria dove la certificazione linguistica è considerata un titolo aggiuntivo.

Curriculum dello studente

A partire da aprile 2021, scuole e studenti possono consultare e integrare il curriculum dello studente, inserendo anche le certificazioni Trinity sia linguistiche che musicali. Il curriculum dello studente fotografa il percorso formativo con esperienze scolastiche ed extrascolastiche.

Per approfondire: https://www.trinitycollege.it/riconoscimenti/ MIUR – Enti certificatori lingue straniere

PUBBLIREDAZIONALE