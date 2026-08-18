Esami di maturità: commissari pagati meno di 10 euro all’ora, strano modo di restituire dignità ai docenti, come ripete il Ministro

Esame di maturità: “momento importante nella vita di ogni studente” (giugno 2023), “ad alta valenza simbolica,

educativa e di assunzione di responsabilità”, “momento importante di passaggio verso la vita adulta (…),

compimento dei vostri [degli studenti] talenti, che è il senso più autentico dell’Esame di Stato” (giugno 2025),

capace di “guardare alla formazione integrale ed armonica della persona, alla sua capacità di affrontare le sfide

future della vita con responsabilità e autonomia”.

Parola di ministro.



Con riferimento a tale momento così importante e delicato, quest’anno sono nominato commissario esterno.

Nella seduta di insediamento assurgo addirittura a vicepresidente.

Due commissioni, per 44 studenti in tutto (mi è andata bene, numero nella norma: né tanti né pochi).

Quest’anno pungemi vaghezza di fare un semplice esperimento: tenere conto meticolosamente delle ore di

lavoro quotidiano (con esclusione dei tempi di spostamento – circa un’ora/giorno – per arrivare alla sede di

servizio: tra l’altro, pagando di tasca mia i mezzi pubblici, dato che l’azienda di trasporto, che se ne infischia di

quanto a suo tempo dichiarato alla stampa dal ministro, non permette l’utilizzo della carta del docente per

l’acquisto dei titoli di viaggio. Spesa totale per trasporti: 57,20 euro).

A mie spese, ovviamente, anche i costi dei pranzi consumati a scuola per esigenze di servizio: per il personale

scolastico, infatti, niente buoni pasto. Ciascuno si arrangi come può, possibilmente ispirandosi alla frugalità

francescana (che giova pure alla salute).



Condizioni climatiche disumane per commissione e candidati, in aule altrettanto ovviamente prive di qualunque

sistema condizionamento dell’aria. Per farla breve: in totale 73 ore di lavoro effettivo.

Oggi arriva il cedolino recante il compenso per il lavoro svolto: 780,97 euro netti (e come vicepresidente mi tocca

pure qualcosa in più!). D’altronde, compensi fermi dal 2007 (record mondiale, probabilmente).

Retribuzione oraria netta: 10,70 euro/ora. Considerando le spese vive sostenute per servizio si va

tranquillamente sotto i 10 euro/ora. Meno del compenso orario richiesto a Milano da un collaboratore

domestico. Strano modo, a ben pensarci, di “lavorare per restituire dignità al personale della scuola” (Valditara,

congresso Confsal, giugno 2023).



Disastro economico, ma esperimento riuscito: finalmente infatti si può attribuire un significato preciso a quel che

intende per “merito” il ministero del merito per i propri docenti, quando impegnati in quel momento tanto

solenne che è l’esame di maturità.



Ivan Cervesato