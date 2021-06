Esami di Stato 2021, nel corso del colloquio si potrà abbassare la mascherina

Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che in vista degli Esami di Stato 2021, è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Si legge nel comunicato del Mi: sono sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico.

Cosa cambia rispetto al vecchio protocollo

Viene aggiornato il modello di autodichiarazione sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti;

sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti; le mascherine da adottarsi dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.

Alcune delle misure del vecchio protocollo, che restano valide e vengono estese anche all’esame di primo ciclo

Stando a quanto emerge dal documento tecnico cui rinvia il nuovo protocollo di sicurezza: