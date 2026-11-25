Dopo i casi dei mesi scorsi si torna a parlare di “diplomifici” in Campania. Come riporta Il Corriere della Sera, quattordici società dell’area oplontina e vesuviana avrebbero rilasciato “5.900 diplomi ritenuti irregolari a studenti di tutta Italia che non avrebbero frequentato neanche un giorno di scuola”. Inoltre sarebbero stati certificati “punteggi ad insegnanti e personale ATA per scalare le graduatorie”.

Accuse gravi, per le quali nelle scorse ore è scattato il maxi sequestro di beni “nei confronti di trentadue indagati, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torre Annunziata e condotta dai militari del Gruppo oplontino della Guardia di Finanza“. Come detto, nei mesi scorsi erano stati tanti i casi simili avvenuti poprio nel territorio campano, raccontati anche dalla Tecnica della Scuola.

I baschi verdi, prosegue il Corriere, “hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal pubblico ministero per i reati ipotizzati di associazione per delinquere, falsità materiale o ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e autoriciclaggio“.

Complessivamente, a quanto si apprende, sarebbero oltre quaranta i capi d’accusa complessivi, “reati che sarebbero stati commessi dal 2022 al 2025”. Il sequestro, si legge ancora nell’articolo, “riguarda 14 società, 13 delle quali nel tempo si sono avvicendate nella gestione di sei istituti scolastici di secondo grado paritari dell’area oplontina e dell’area vesuviana, e i relativi plessi scolastici”.

Sotto sequestro sono finite somme per un ammontare complessivo di sette milioni di euro e un’auto di grossa cilindrata, intestata ad uno degli istituti, del valore di quasi 170mila euro. “Le indagini”, sottolinea il Corriere, “hanno inizialmente riguardato anomalie relative alle posizioni lavorative del personale non docente e al numero di studenti di un istituto scolastico paritario […], nonché i titoli rilasciati”.

I successivi sviluppi investigativi, inoltre, “hanno consentito di far emergere quello che sembra ‘un collaudato e diffuso sistema, che fa capo a membri della stessa famiglia, finalizzato al rilascio di diplomi scolastici (circa 5.900 nell’ultimo quadriennio) a studenti di tutta Italia, consentendo loro di superare gli esami di Stato senza frequentare neppure un giorno di scuola’“.