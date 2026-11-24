L’ARAN si è espressa con due recenti orientamenti (Id 39564 e Id 39558) in materia di gestione delle astensioni dal lavoro negli istituti scolastici. I pareri forniscono utili chiarimenti per Dirigenti Scolastici e segreterie amministrative su due aspetti chiave: lo svolgimento delle prove INVALSI in presenza di scioperi e le corrette modalità di applicazione delle trattenute stipendiali.

Sciopero dei docenti e svolgimento delle prove INVALSI

Il primo tema riguarda l’adozione di misure organizzative da parte del Dirigente Scolastico per garantire le prove INVALSI qualora sia stato proclamato uno sciopero del personale docente, e nello specifico la possibilità di ricorrere alla sostituzione dei docenti aderenti con colleghi interni non scioperanti.

L’ARAN specifica che:

l’art. 10, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 riconosce al Dirigente Scolastico la facoltà di adottare tutte le misure organizzative utili a garantire i servizi, purché non sia leso l’esercizio del diritto di sciopero;

È legittimo valutare il ricorso a personale interno non aderente allo sciopero per lo svolgimento delle attività legate alle prove INVALSI, nel rispetto delle norme vigenti, dei contratti collettivi e delle specifiche competenze professionali del personale impiegato.

Trattenute stipendiali: come si calcola il taglio per lo “sciopero breve”?

Il secondo parere chiarisce le differenze di calcolo della trattenuta in caso di astensione breve (di durata inferiore alla giornata) rispetto allo sciopero proclamato per l’intera giornata lavorativa.

L’Agenzia ribadisce che in entrambi i casi vige il principio di corrispettività tra prestazione lavorativa e trattamento economico: