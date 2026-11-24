Dal prossimo anno scolastico, le assunzioni dei docenti precari torneranno ad essere individuate attingendo dalle graduatorie delle supplenze: lo prevede un emendamento sul reclutamento previsto dal decreto Scuola. La possibilità di essere immessi in ruolo direttamente da Gps sarà tuttavia legata solamente ad una parte delle cattedre vacanti e disponibili.

Castellana (Gilda): per alcune classi di concorso e province non ne beneficerà nessuno

C’è già chi parla di vittoria mozzata: “Il doppio canale approvato è un bluff, sarà solo per i posti residuali, ergo, per alcune classi di concorso e in alcune province non ne beneficerà nessuno!”, ha detto Vito Carlo Castellana, leader della Gilda degli insegnanti.

“Ci vuole ben altro – ha sottolineato il sindacalista autonomo – per risolvere il problema del precariato, ma soprattutto bisogna creare i posti anche favorendo il pensionamento”.

Barbacci (Cisl): doppio canale soluzione più equilibrata e opportuna

Apprezzamento, arriva, invece da altri sindacati. Come la Cisl Scuola, la cui segretaria generale, Ivana Barbacci, ha detto che “la norma approvata la scorsa settimana dal Senato in sede di conversione del DL 170 prevede che dall’anno scolastico 2027/2028 vi sarà la possibilità di assunzioni in ruolo dalla prima fascia delle Gps anche sui posti comuni, oltre che su quelli di sostegno, come già avviene da qualche anno”. Si tratta, ha sottolineato la sindacalista Confederale, di una opportunità e adesso “occorre fare in modo che ci siano posti disponibili per le assunzioni da GPS”.

Barbacci è quindi stata critica sulla decisione di “indire ora un nuovo concorso”, con 14.000 posti a bando, dopo i tanti banditi a ripetizione negli ultimi anni”: questo “rischia di vanificare la disponibilità di posti” nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni”.

“La Cisl Scuola chiede dunque di aprire subito un confronto per un approfondimento più complessivo. Il doppio canale, sostenuto da anni come soluzione “più equilibrata e opportuna” per il reclutamento degli insegnanti, ha concluso Barbacci, “deve poter funzionare pienamente già dalle prossime assunzioni”.

Pacifico (Anief): l’Europa ci ha dato ragione

A vedere il ‘bicchiere mezzo pieno’ sul nuovo reclutamento è anche il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico, secondo cui “l’Europa di fatto ci dà ragione e il Senato ha riconosciuto che la prima fascia delle graduatorie per le supplenze deve servire anche sui posti di ruolo, non solo sul sostegno”.

Pacifico ha detto all’Ansa di essere cosciente che l’apertura apportata al Decreto Scuola “è solo un primo passo: adesso lottiamo per la parità retributiva e per i ruoli su tutti i posti vacanti e per tutto il personale precario, docente e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per l’utilizzo pieno delle Gps per i ruoli”.

Il testo del decreto Scuola approvato dall’Aula di Palazzo Madama dovrà ora passare all’esame della Camera, dove nelle prossime ore si effettuerà il voto con la fiducia.