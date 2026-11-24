L’attività di accoglienza e sorveglianza degli studenti all’interno degli istituti scolastici torna al centro dell’attenzione applicativa. Con due recenti orientamenti (Id 39570 e Id 39568), l’ARAN ha fornito rilevanti chiarimenti sull’applicazione dell’Allegato A al CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, definendo i confini operativi delle mansioni dei collaboratori scolastici e il loro raccordo con gli obblighi di vigilanza dei docenti.

Aiuto materiale occasionale (zaini e scale): rientra nei compiti del collaboratore scolastico?

Un primo quesito ha riguardato la possibilità di far rientrare nelle mansioni di accoglienza e sorveglianza del collaboratore scolastico piccoli interventi pratici, come l’assistenza nella salita delle scale o il trasporto dello zaino degli alunni.

L’ARAN ha evidenziato che l’elenco delle attività del profilo professionale contenuto nell’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 è espressamente qualificato come esemplificativo. Pertanto, le mansioni di accoglienza e sorveglianza possono comprendere anche interventi di semplice e occasionale aiuto materiale agli studenti.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che tali interventi devono rispondere a precisi criteri:

essere funzionali allo svolgimento delle attività di accoglienza e sorveglianza;

allo svolgimento delle attività di accoglienza e sorveglianza; essere coerenti con le caratteristiche professionali del profilo;

con le caratteristiche professionali del profilo; non comportare in alcun modo l’attribuzione di mansioni estranee alla qualifica di appartenenza.

Vigilanza e accoglienza: non c’è esclusività del personale ATA

Il secondo parere affronta il tema del coordinamento tra il personale della scuola, chiarendo se la sorveglianza sia una competenza riservata in via esclusiva ai collaboratori scolastici o se debba integrarsi con i doveri dei docenti.

L’ARAN ha ricordato che, sebbene l’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 inserisca tra le mansioni del collaboratore scolastico l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni, tale previsione non configura una competenza esclusiva del personale ATA.

Si tratta infatti di attività che interessano direttamente anche il personale docente. Di conseguenza: