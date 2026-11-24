L’attività di accoglienza e sorveglianza degli studenti all’interno degli istituti scolastici torna al centro dell’attenzione applicativa. Con due recenti orientamenti (Id 39570 e Id 39568), l’ARAN ha fornito rilevanti chiarimenti sull’applicazione dell’Allegato A al CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, definendo i confini operativi delle mansioni dei collaboratori scolastici e il loro raccordo con gli obblighi di vigilanza dei docenti.
Un primo quesito ha riguardato la possibilità di far rientrare nelle mansioni di accoglienza e sorveglianza del collaboratore scolastico piccoli interventi pratici, come l’assistenza nella salita delle scale o il trasporto dello zaino degli alunni.
L’ARAN ha evidenziato che l’elenco delle attività del profilo professionale contenuto nell’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 è espressamente qualificato come esemplificativo. Pertanto, le mansioni di accoglienza e sorveglianza possono comprendere anche interventi di semplice e occasionale aiuto materiale agli studenti.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che tali interventi devono rispondere a precisi criteri:
Il secondo parere affronta il tema del coordinamento tra il personale della scuola, chiarendo se la sorveglianza sia una competenza riservata in via esclusiva ai collaboratori scolastici o se debba integrarsi con i doveri dei docenti.
L’ARAN ha ricordato che, sebbene l’Allegato A del CCNL 18 gennaio 2024 inserisca tra le mansioni del collaboratore scolastico l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle lezioni, tale previsione non configura una competenza esclusiva del personale ATA.
Si tratta infatti di attività che interessano direttamente anche il personale docente. Di conseguenza: