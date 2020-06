Esami in sicurezza con l’Intelligenza Artificiale

L’Istituto di Istruzione Superiore Eugenio Bona di Biella, ha adottato la soluzione di intelligenza artificiale V-App Smart Vision Analytics, nata dalla sinergia tra Cisco Meraki e Bizmate, per garantire la sicurezza al personale e ai ragazzi impegnati durante gli esami di stato.

Una V-App integrata

La soluzione V-App integrata con le Smart Cameras Cisco Meraki, fanno sapere gli ideatori, consente di analizzare i flussi in entrata e in uscita di studenti e personale analizzando le aree con la maggiore concentrazione. Il sistema permette di monitorare l’adozione delle norme sul distanziamento sociale, evidenziando possibili “assembramenti”, e fornendo indicazioni in tempo reale sull’utilizzo delle mascherine di protezione individuale.

Viene inoltre analizzata la frequenza di utilizzo dei servizi igienici per ottimizzarne le attività di sanificazione.

V-App Smart Vision Analytics analizza in real-time il flusso dati anonimo raccolto dalle videocamere Cisco Meraki e nel completo rispetto delle norme sulla privacy. L’elaborazione avviene infatti utilizzando esclusivamente la posizione delle sagome individuate dalle Smart Cameras.

Analizza e gestisce gli eventi

V-App analizza gli eventi, gestendo soglie e segnalando allarmi, e rendendo disponibili i dati statistici di maggiore interesse attraverso una serie di dashboard di facile lettura. Un sistema di messaging multicanale può inviare avvisi audio, e-mail, sms o notifiche utilizzando le più comuni piattaforme di instant messaging come Telegram, Messenger o Cisco Webex.

V-App Smart Vision Analytics, è la soluzione ideale per aziende ed organizzazioni di varie dimensioni e dislocazioni territoriali, assicurando crescita e scalabilità, facilità di installazione e di gestione.

Sin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, Bizmate è impegnata a dare il proprio contributo per vivere in sicurezza spazi pubblici o privati ad alta frequentazione. La collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Eugenio Bona di Biella ci rende particolarmente orgogliosi, avendoci dato la possibilità di contribuire alla serenità di tutto il personale e degli studenti impegnati in un momento così importante della loro vita.