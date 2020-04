Esami terza media, Azzolina: “Se non si torna in classe esame con tesina”

Esami terza media, Azzolina: “Se non si torna in classe esame con...

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta a Che Tempo che fa. Tra gli argomenti trattati anche quello dell’esame di terza media.

La ministra, stuzzicata dal conduttore Fabio Fazio, ha detto che, qualora non si tornasse in classe entro il 18 maggio ci sarebbe spazio per una tesina fatta insieme ai loro insegnanti e successivamente avverrà lo scrutinio finale.

EMERGENZA CORONAVIRUS: FIERI DI COME STA REAGENDO LA SCUOLA ITALIANA Vogliamo sostenere il grande lavoro che stanno portando avanti i docenti insieme ai loro studenti. La scuola sta reagendo con grande forza all'emergenza e il Paese può esserne fiero. Publiée par Lucia Azzolina sur Dimanche 5 avril 2020

