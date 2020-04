Scuole chiuse, battibecco Azzolina-Burioni. Lo scienziato: “Non tocca a noi la scelta politica di far tornare in classe”

Piccolo battibecco durante la trasmissione “Che tempo che fa” su Rai Due tra lo scienziato e divulgatore scientifico, Roberto Burioni e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina sul possibile ritorno in classe. Per Burioni “è meglio sbagliare eccedendo in cautela, piuttosto che nella direzione opposta”, dunque allontanando un ritorno a scuola in tempo brevi.

Azzolina rispondeva che si sarebbe attenuta alle disposizioni del comitato scientifico: “Saremo più prudenti della scienza”.

Burioni, però, controbatteva affermando che si poteva lasciare alla scienza la possibilità di prendere delle decisioni politiche. Gli scienziati, dunque, suggeriranno al governo cosa fare in questo particolare momento storico, ma l’ultima parola spetterà alla ministra che dovrà prendersi, dunque, tutta la responsabilità politica della scelta.