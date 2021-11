Esami Trinity di lingua inglese in videoconferenza

Trinity College London, ente certificatore internazionale, ha sviluppato soluzioni digitali per i suoi esami orali di lingua inglese. Presso le sedi d’esame registrate, è possibile sostenere gli esami Trinity anche in modalità di videoconferenza in alternativa alla modalità face-to-face.

Trinity GESE (esame 2 abilità, speaking & listening) interamente sostenibile in videoconferenza

Trinity ISE (esame in 4 abilità speaking & listening e reading & writing) modulo orale speaking & listening sostenibile in videoconferenza.



Ricordiamo che:

Gli esami in videoconferenza hanno la stessa struttura e valutazione e godono dello stesso riconoscimento degli esami in presenza

degli esami in presenza Organizzare una sessione in videoconferenza è semplice, infatti è sufficiente avere candidati per coprire uno slot di 3 ore e mezza.

Gli esami in videoconferenza sono già stati organizzati in tantissime scuole su tutto il territorio nazionale, con feedback di studenti entusiasti!

Scopri di più e ascolta le testimonianze: https://www.trinitycollege.it/inglese/esami-in-videoconferenza/

Diventare sede d’esame Trinity

Diventare sede di esami Trinity College London è un’operazione semplice e gratuita. Trinity è un ente ampiamente riconosciuto per lo standard dei suoi esami, accreditarsi come sede può portare prestigio e visibilità alla propria scuola.

https://www.trinitycollege.it/diventare-sede-di-esami/

PUBBLIREDAZIONALE