Esonero contributivo per madri dirigenti, docenti e ATA con tre o più figli: domande entro il 22 novembre 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato la nota ufficiale prot. n. 9027 del 6 novembre 2026. Il documento conferma anche per il 2026 la possibilità per le lavoratrici madri del comparto scuola di beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riaprendo le apposite funzioni sulla piattaforma SIDI.

Chi ha diritto all’esonero e quali sono i requisiti