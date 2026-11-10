Esonero contributivo per madri dirigenti, docenti e ATA con tre o più figli: domande entro il 22 novembre 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato la nota ufficiale prot. n. 9027 del 6 novembre 2026. Il documento conferma anche per il 2026 la possibilità per le lavoratrici madri del comparto scuola di beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riaprendo le apposite funzioni sulla piattaforma SIDI.
Chi ha diritto all’esonero e quali sono i requisiti
La misura, prevista dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), riguarda le lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato appartenenti alle seguenti categorie del personale scolastico:
- Dirigenti scolastici;
- Docenti ed educatori;
- Personale ATA.
I requisiti previsti dal Ministero:
- Avere tre o più figli;
- L’esonero spetta fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- La presentazione della domanda tramite SIDI è riservata esclusivamente a chi non ha già inviato l’istanza nel corso del 2025.
Presentazione delle istanze
Le funzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande nell’area riservata del portale ministeriale saranno aperte fino al 22 novembre 2026.
Per inoltrare la richiesta, le lavoratrici interessate dovranno seguire questa procedura:
- Accesso all’area riservata: Effettuare il login sul sito del Ministero (mim.gov.it) tramite credenziali SPID, CIE o eIDAS.
- Selezione del servizio: Dal menù dell’area riservata selezionare Servizi → Tutti i servizi → “Decontribuzione di maternità”.
- Compilazione dati: I dati anagrafici della lavoratrice saranno inseriti automaticamente dal sistema. Occorrerà digitare i codici fiscali di tutti i figli, assicurandosi di includere il codice fiscale del figlio più piccolo (minore di 18 anni).
- Verifica e inoltro: Dopo aver visionato l’informativa sulla privacy, è necessario controllare attentamente i dati. Una volta inviata l’istanza non sarà più possibile apportare modifiche.
- Ricevuta: Ad avvenuto inoltro, la domanda potrà essere scaricata in formato PDF.
Cosa cambia per le lavoratrici con due figli o a tempo determinato
La nota ministeriale puntualizza le novità quadro in vigore per il 2026:
- Non trova più applicazione l’esonero contributivo ex art. 1, comma 181, della legge n. 213/2023 per le lavoratrici a tempo indeterminato con due figli.
- Per le lavoratrici madri a tempo determinato o indeterminato con due figli (fino a 10 anni del secondo figlio) o a tempo determinato con tre o più figli (fino ai 18 anni del più piccolo), si applica l’art. 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in continuità con l’art. 6 del D.L. 95/2025 e L. 118/2025). Tale norma prevede per il 2026 un’integrazione al reddito erogata secondo modalità differenti che non seguono il canale SIDI.
Informazioni per le segreterie scolastiche
I Dirigenti scolastici sono invitati a dare tempestiva comunicazione delle indicazioni al proprio personale. Qualora le segreterie necessitassero di supporto tecnico-amministrativo per assistere l’utenza, potranno richiedere assistenza all’Help Desk Amministrativo-Contabile (HDAC) accessibile dal portale SIDI (Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile).