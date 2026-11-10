L’Intelligenza Artificiale entra nelle segreterie scolastiche, riaprono le iscrizioni al corso “MIMeraviglIA”: 16 ore di formazione gratuita

L’innovazione tecnologica segna un nuovo traguardo negli uffici delle scuole italiane. Come reso noto dalla circolare ufficiale diramata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state riaperte le iscrizioni a MIMeraviglIA, il percorso di formazione incentrato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale a supporto delle attività amministrative delle segreterie scolastiche.
L’iniziativa dà continuità al primo ciclo avviato nello scorso mese di luglio, il cui successo è testimoniato dagli oltre 2.500 diplomi già rilasciati. Con questa riapertura della piattaforma formativa, il Ministero intende estendere l’opportunità a un numero ancora maggiore di partecipanti, fornendo strumenti concreti volti a semplificare i processi di lavoro, incrementare l’efficienza organizzativa e supportare l’operatività quotidiana del personale.
Il modello formativo è stato progettato per garantire flessibilità e accessibilità, alternando fruizione autonoma e momenti interattivi. La struttura didattica, per un totale di 16 ore di formazione, comprende:
Al completamento del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi annuali previsti per il personale della Pubblica Amministrazione.
Il corso si rivolge in via prioritaria al personale amministrativo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. La partecipazione è inoltre aperta ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai Dirigenti scolastici, quali figure di riferimento per la trasformazione digitale negli istituti.
Per registrarsi al percorso formativo, il personale interessato può utilizzare due modalità di accesso: