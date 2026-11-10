L’Intelligenza Artificiale entra nelle segreterie scolastiche, riaprono le iscrizioni al corso “MIMeraviglIA”: 16 ore di formazione gratuita

L’innovazione tecnologica segna un nuovo traguardo negli uffici delle scuole italiane. Come reso noto dalla circolare ufficiale diramata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sono state riaperte le iscrizioni a MIMeraviglIA, il percorso di formazione incentrato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale a supporto delle attività amministrative delle segreterie scolastiche.

L’iniziativa dà continuità al primo ciclo avviato nello scorso mese di luglio, il cui successo è testimoniato dagli oltre 2.500 diplomi già rilasciati. Con questa riapertura della piattaforma formativa, il Ministero intende estendere l’opportunità a un numero ancora maggiore di partecipanti, fornendo strumenti concreti volti a semplificare i processi di lavoro, incrementare l’efficienza organizzativa e supportare l’operatività quotidiana del personale.

Struttura del percorso didattico e riconoscimento formativo

Il modello formativo è stato progettato per garantire flessibilità e accessibilità, alternando fruizione autonoma e momenti interattivi. La struttura didattica, per un totale di 16 ore di formazione, comprende:

6 moduli formativi online : contenuti fruibili in completa autonomia;

: contenuti fruibili in completa autonomia; 4 webinar interattivi : incontri sincroni guidati da esperti del settore;

: incontri sincroni guidati da esperti del settore; Forum di confronto : spazi dedicati alla discussione e al supporto reciproco tra i corsisti;

: spazi dedicati alla discussione e al supporto reciproco tra i corsisti; Tutor virtuali con avatar intelligenti : assistenti digitali basati su IA disponibili su richiesta;

: assistenti digitali basati su IA disponibili su richiesta; Test di verifica finale: valutazione delle competenze acquisite.

Al completamento del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione valido a tutti gli effetti ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi annuali previsti per il personale della Pubblica Amministrazione.

Destinatari e procedure di iscrizione

Il corso si rivolge in via prioritaria al personale amministrativo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. La partecipazione è inoltre aperta ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai Dirigenti scolastici, quali figure di riferimento per la trasformazione digitale negli istituti.

Per registrarsi al percorso formativo, il personale interessato può utilizzare due modalità di accesso: