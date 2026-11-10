Rapporto Svimez 2026, docenti pagati poco e sempre più anziani: ondata di pensionamenti in arrivo? Cosa succederà? – PDF

Martedì 10 novembre alle ore 11.00 è stato presentato il Rapporto SVIMEZ 2026 – L’economia e la società del Mezzogiorno “Il valore della coesione”, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, in via di Campo Marzio 78, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La fotografia scattata dall‘Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno mette in luce i paradossi del nostro sistema d’istruzione: retribuzioni dei docenti ai minimi occidentali, un corpo docente tra i più anziani d’Europa e una contrazione drammatica degli iscritti. Ma non mancano i segnali positivi su abbandoni e investimenti infrastrutturali.

Istruzione e risorse: il sottofinanziamento strutturale

Il sistema scolastico italiano continua a soffrire di un deficit di risorse pubbliche che ne condiziona l’attrattività e la capacità di ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali. Come evidenziato nell’Executive Summary del Rapporto SVIMEZ 2026, nel 2023 la spesa pubblica per l’istruzione nel nostro Paese si è attestata al 3,7% del PIL, mantenendosi nettamente al di sotto sia della media dei Paesi UE25 (4,5%) sia della media OCSE (4,6%). Se si analizza la quota di spesa pubblica totale destinata all’istruzione, l’Italia riserva a questo settore soltanto il 7,6%, a fronte del 10,5% registrato in ambito comunitario.

La distribuzione della spesa presenta tuttavia marcate disomogeneità tra i diversi ordini e gradi di scuola:

Infanzia, Secondaria di I grado e Terziaria : l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i Paesi presi in esame per risorse destinate a questi livelli di studio.

: l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i Paesi presi in esame per risorse destinate a questi livelli di studio. Scuola Primaria : gli investimenti si allineano alla media dei Paesi europei.

: gli investimenti si allineano alla media dei Paesi europei. Scuola Secondaria di II grado: la spesa pubblica supera la media europea.

Questa carenza complessiva di finanziamenti si riflette in modo diretto sui trattamenti economici del personale docente. Le retribuzioni lorde annue degli insegnanti italiani variano da un minimo di 32.100 euro nella scuola dell’infanzia e primaria fino a un massimo di 35.900 euro nella scuola secondaria di secondo grado. A parità di potere d’acquisto, questi valori rappresentano i livelli retributivi più bassi tra tutte le principali economie occidentali.

La combinazione tra stagnazione salariale e spinta inflazionistica ha eroso gravemente la capacità d’acquisto dei docenti italiani. Nella scuola primaria, in particolare, il salario reale stimato per il 2025 risulta inferiore dell’8% rispetto a quello del 2015. Al contrario, nello stesso decennio, le retribuzioni reali dei colleghi dell’area UE25 e OCSE hanno fatto registrare una crescita compresa tra il 15% e il 18%.

Il gelo demografico e l’invecchiamento del corpo docente

L’andamento demografico sta ridefinendo la struttura e le dimensioni della scuola italiana, con impatti particolarmente severi nelle regioni del Mezzogiorno. Nell’anno scolastico 2024/2025 gli alunni iscritti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado sono stati circa 6,8 milioni, con una perdita di 200 mila studenti in un solo anno (-3%) e una contrazione di ben 745 mila iscritti rispetto all’anno scolastico 2017/2018 (-9,8%).

Il calo della popolazione scolastica mostra una forte polarizzazione territoriale:

Mezzogiorno : la contrazione degli alunni raggiunge il -14,7%, pari a 432 mila studenti in meno rispetto al 2017/2018. Tutte le regioni meridionali (ad eccezione dell’Abruzzo) registrano perdite superiori al 10%. Quasi i due terzi del calo meridionale si concentrano in Sicilia (-158 mila iscritti) e Campania (-113 mila).

: la contrazione degli alunni raggiunge il -14,7%, pari a 432 mila studenti in meno rispetto al 2017/2018. Tutte le regioni meridionali (ad eccezione dell’Abruzzo) registrano perdite superiori al 10%. Quasi i due terzi del calo meridionale si concentrano in Sicilia (-158 mila iscritti) e Campania (-113 mila). Centro-Nord: la flessione si attesta al -6,7%, con una diminuzione complessiva di 313 mila studenti.

Area Geografica Variazione Iscritti (2017/18 – 2024/25) Calo Percentuale Regioni con le perdite maggiori Mezzogiorno -432.000 alunni -14,7% Sicilia (-158.000), Campania (-113.000) Centro-Nord -313.000 alunni -6,7% Flessione diffusa Totale Italia -745.000 alunni -9,8% Flessione complessiva nazionale

Parallelamente al calo degli studenti, la scuola italiana — e in particolare quella del Sud — si trova ad affrontare la sfida dell‘invecchiamento del personale docente. Nel Mezzogiorno circa la metà degli insegnanti in servizio ha più di 54 anni, con punte territoriali che superano il 50%. Nel Centro-Nord la quota di docenti over 54 si attesta tra il 33% e il 42%, mentre la media europea rimane al di sotto del 30%.

Questo quadro prefigura nei prossimi anni un’imponente ondata di pensionamenti. Se da un lato l’uscita dal servizio di un’ampia fetta di docenti rappresenta un’occasione fondamentale per stabilizzare i giovani laureati meridionali nel proprio territorio d’origine, dall’altro lato richiede una rigorosa programmazione del reclutamento e della formazione per prevenire scoperture di organico e discontinuità didattica. Secondo le analisi della SVIMEZ, le risorse finanziarie e strutturali liberate dalla denatalità non dovrebbero essere utilizzate per ulteriori tagli alla rete scolastica, bensì reinvestite per ridurre il numero di alunni per classe ed estrendere il tempo pieno.

Dispersione scolastica: i progressi sugli abbandoni e la piaga della dispersione implicita

Le rilevazioni del Rapporto SVIMEZ 2026 evidenziano importanti passi in avanti nella lotta all’abbandono scolastico precoce, pur confermando la presenza di disuguaglianze sostanziali nei livelli di apprendimento effettivi.

Il tasso di early leavers (giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano gli studi senza aver conseguito un titolo secondario superiore) è sceso all’8,2% nel 2025, posizionando l’Italia al di sotto dell’obiettivo europeo del 9% fissato per il 2030. Il divario tra il Mezzogiorno continentale e il Centro-Nord si è ridotto a 1,6 punti percentuali. Tuttavia, rimangono alcune sacche di forte vulnerabilità:

Divari territoriali e di genere : nelle Isole il tasso di abbandono resta elevato al 14%; tra i maschi l’abbandono è al 10,1% contro il 6,2% delle femmine.

: nelle Isole il tasso di abbandono resta elevato al 14%; tra i maschi l’abbandono è al 10,1% contro il 6,2% delle femmine. Studenti nati all’estero : l’abbandono raggiunge il 25%, a fronte del 6,7% registrato tra i nativi.

: l’abbandono raggiunge il 25%, a fronte del 6,7% registrato tra i nativi. Frequenza scolastica: le rilevazioni Invalsi in terza media mostrano che solo il 40,5% degli allievi di prima generazione frequenta con regolarità, contro il 77% dei nativi.

A questo quadro si affianca il fenomeno della dispersione implicita, ovvero la quota di studenti che conseguono il diploma di scuola secondaria superiore senza aver maturato le competenze di base indispensabili. Nel 2026 la dispersione implicita riguarda il 6,3% dei diplomati italiani. Le differenze regionali appaiono tuttavia drammatiche: si passa da un picco del 12,6% di diplomati privi di competenze di base in Campania all’1,3% registrato nella Provincia Autonoma di Trento.

L’impatto del PNRR: mense, nidi e tempo pieno nelle aree fragili

Gli investimenti straordinari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituiscono una leva strategica per il potenziamento dell’edilizia scolastica e dei servizi educativi territoriali, pur con alcuni limiti di copertura nei comuni più marginali.

Asili nido nelle aree interne

Al completamento degli interventi previsti dal PNRR, la copertura dei servizi per la prima infanzia nelle aree interne del Mezzogiorno si stima possa salire dal 19,7% al 29,5% dei posti ogni cento bambini. Sebbene si tratti di un incremento significativo, il dato rimane al di sotto della soglia europea del 33% e distante dal 46,5% previsto per le aree interne del Centro-Nord. Inoltre, le analisi SVIMEZ identificano 606 comuni meridionali caratterizzati da una copertura inferior al 15% e da un bacino demografico sufficiente che sono rimasti del tutto privi di finanziamenti PNRR per la prima infanzia.

Mense scolastiche e potenziamento del tempo pieno

Nella scuola primaria statale del Mezzogiorno, l’attuazione dei progetti PNRR consentirà di aumentare la quota di alunni con accesso al servizio mensa dal 30,1% al 41,3% (mentre nel Centro-Nord la copertura salirà dal 66,7% al 73,8%). Su circa 180 mila nuovi alunni beneficiari della mensa a livello nazionale, oltre 110 mila (pari al 60% del totale) si concentreranno nelle regioni meridionali.

La presenza della mensa rappresenta il prerequisito fondamentale per l’attivazione del tempo pieno. Qualora gli istituti meridionali dotati di nuova mensa si allineassero ai livelli di tempo pieno del Centro-Nord (pari al 57%), la copertura del tempo pieno al Sud potrebbe crescere dal 20,9% al 27,9%, coinvolgendo 57 mila studenti in più.

Le prospettive per la scuola

L’analisi svolta dalla SVIMEZ indica che per il sistema d’istruzione italiano la priorità strategica si sta spostando dal semplice prolungamento della permanenza a scuola al miglioramento effettivo della qualità degli apprendimenti.

Il progressivo disimpegno di risorse finanziarie legato al calo demografico offre all’Italia l’opportunità irripetibile di riallocare i fondi all’interno del bilancio scolastico. Tra gli interventi indicati come prioritari figurano:

Il rafforzamento degli organici e la riduzione del numero di alunni per classe, in particolare nei contesti a maggior rischio di deprivazione sociale e culturale.

L’introduzione di incentivi economici per sostenere i docenti e valorizzare la continuità didattica nelle aree svantaggiate.

Il finanziamento ordinario della gestione dei servizi (mense e nidi) realizzati con il PNRR, garantendo tariffe accessibili anche alle famiglie in condizioni di fragilità economica.