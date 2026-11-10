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10.11.2026
Aggiornato alle 12:51

Falcone e Borsellino, la Regione Siciliana finanzia 53 progetti presentati dalle scuole per promuovere la legalità

Redazione
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Indice
Finanziamenti e percorsi educativi nelle scuole
Il valore della memoria e la crescita civile

La Regione Siciliana ha finanziato 53 progetti presentati dalle scuole siciliane con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra gli studenti. L’iniziativa offre ai più giovani l’opportunità di approfondire l’opera e l’impegno dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino attraverso visite didattiche presso il “Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” a Palermo. L’elenco ufficiale delle istanze ammesse al contributo è consultabile direttamente sul sito della Regione Siciliana.

Finanziamenti e percorsi educativi nelle scuole

La misura, promossa dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, prevede uno stanziamento di 400mila euro erogato tramite una circolare dedicata. Il piano d’intervento non comprende soltanto le visite guidate al Museo, ma destina le risorse anche all’organizzazione di laboratori e incontri scolastici tenuti da magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine ed esponenti delle associazioni antimafia.

Il valore della memoria e la crescita civile

L’assessore Turano, che ha portato avanti l’iniziativa insieme al presidente Schifani, ha evidenziato come il Museo rappresenti un luogo in cui memoria e impegno si fondono. Il progetto mira a far comprendere ai giovani non ancora nati nel 1992 la portata del metodo investigativo rivoluzionario introdotto dal pool antimafia nella lotta alla criminalità organizzata. L’esperienza al Museo, arricchita dalla testimonianza visiva dell’auto su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, intende lasciare un segno profondo negli studenti, stimolando la riflessione sul loro sacrificio e rafforzando la crescita civile e il valore della memoria.

L’elenco delle istanze ammesse al finanziamento è stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana a questo link.

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