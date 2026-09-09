Simulare la pensione: c’è Pensami, il servizio INPS senza registrazione aggiornato alla legge di Bilancio 2026

L’INPS ha annunciato il rilascio della nuova versione di “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore digitale degli scenari pensionistici a cui tutti i cittadini possono accedere liberamente, senza necessità di autenticazione o registrazione.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di consolidare il ruolo di “Pensami” come consulente pensionistico di prima istanza affidabile, chiaro e costantemente al passo con le evoluzioni del quadro normativo.

Le novità normative: recepita la Legge di Bilancio 2026

La principale innovazione della nuova release riguarda l’integrazione delle norme recate dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Il simulatore recepisce così le ultime novità legislative in materia di previdenza, compresi i meccanismi di adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita.

Resta confermata la struttura intuitiva del servizio: inserendo alcuni dati anagrafici e le informazioni sulla propria storia contributiva, il sistema mostra tutte le opzioni di pensionamento raggiungibili – sia nelle singole Gestioni previdenziali sia accumulando l’intera contribuzione. Come nelle versioni precedenti, il tool si focalizza sui requisiti e sulle tempistiche di accesso, senza fornire indicazioni sull’importo economico delle prestazioni.

Nuove funzioni informative: guida passo dopo passo

Per facilitare la comprensione delle diverse forme di pensionamento, l’INPS ha ulteriormente arricchito l’apparato informativo a supporto dell’utente. Tra le novità grafiche e contenutistiche spiccano le funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”, progettate per spiegare in modo semplice e dettagliato i dettagli tecnici di ciascuna opzione.

Accesso multicanale: web e app “INPS Mobile”

Nell’ottica di garantire la massima fruibilità, l’aggiornamento alle novità della Legge di Bilancio 2026 è stato distribuito in parallelo sia sulla piattaforma web sia sull’applicazione mobile “INPS Mobile” per sistemi Android e iOS.

Da sito internet : il servizio è raggiungibile su www.inps.it navigando nel menu Pensione e Previdenza > Esplora Pensione e Previdenza > Servizi (selezionando “Vedi tutti”) > Pensami – Simulatore scenari pensionistici.

: il servizio è raggiungibile su navigando nel menu Pensione e Previdenza > Esplora Pensione e Previdenza > Servizi (selezionando “Vedi tutti”) > Pensami – Simulatore scenari pensionistici. Da smartphone e tablet: è sufficiente aprire l’app INPS Mobile, selezionare la scheda Servizi dalla home page e cliccare su Pensami, senza dover effettuare alcun login.

Al link https://youtu.be/nKqlSkupFNI è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.