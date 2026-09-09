Registrati
Diretta video

Prima ora - le notizie del 9 settembre

Personale della scuola
09.09.2026

Simulare la pensione: c’è Pensami, il servizio INPS senza registrazione aggiornato alla legge di Bilancio 2026

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le novità normative: recepita la Legge di Bilancio 2026
Nuove funzioni informative: guida passo dopo passo
Accesso multicanale: web e app "INPS Mobile"

L’INPS ha annunciato il rilascio della nuova versione di “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore digitale degli scenari pensionistici a cui tutti i cittadini possono accedere liberamente, senza necessità di autenticazione o registrazione.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l’obiettivo di consolidare il ruolo di “Pensami” come consulente pensionistico di prima istanza affidabile, chiaro e costantemente al passo con le evoluzioni del quadro normativo.

Le novità normative: recepita la Legge di Bilancio 2026

La principale innovazione della nuova release riguarda l’integrazione delle norme recate dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Il simulatore recepisce così le ultime novità legislative in materia di previdenza, compresi i meccanismi di adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi agli incrementi della speranza di vita.

Resta confermata la struttura intuitiva del servizio: inserendo alcuni dati anagrafici e le informazioni sulla propria storia contributiva, il sistema mostra tutte le opzioni di pensionamento raggiungibili – sia nelle singole Gestioni previdenziali sia accumulando l’intera contribuzione. Come nelle versioni precedenti, il tool si focalizza sui requisiti e sulle tempistiche di accesso, senza fornire indicazioni sull’importo economico delle prestazioni.

Nuove funzioni informative: guida passo dopo passo

Per facilitare la comprensione delle diverse forme di pensionamento, l’INPS ha ulteriormente arricchito l’apparato informativo a supporto dell’utente. Tra le novità grafiche e contenutistiche spiccano le funzioni “Scopri cosa dice il consulente” e “Approfondisci”, progettate per spiegare in modo semplice e dettagliato i dettagli tecnici di ciascuna opzione.

Accesso multicanale: web e app “INPS Mobile”

Nell’ottica di garantire la massima fruibilità, l’aggiornamento alle novità della Legge di Bilancio 2026 è stato distribuito in parallelo sia sulla piattaforma web sia sull’applicazione mobile “INPS Mobile” per sistemi Android e iOS.

  • Da sito internet: il servizio è raggiungibile su www.inps.it navigando nel menu Pensione e Previdenza > Esplora Pensione e Previdenza > Servizi (selezionando “Vedi tutti”) > Pensami – Simulatore scenari pensionistici.
  • Da smartphone e tablet: è sufficiente aprire l’app INPS Mobile, selezionare la scheda Servizi dalla home page e cliccare su Pensami, senza dover effettuare alcun login.

Al link https://youtu.be/nKqlSkupFNI è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.

Inpspensione

Corso di lingue in Italia, dall’INPS 6.100 borse di studio per studenti della quinta primaria e delle secondarie: domande entro il 2 settembre

Fondo Espero, chi ha scelto la pensione integrativa ha incassato mediamente 6.400 euro in più: lo dice il Rapporto annuale INPS

Smart working, cresce nella PA e grandi aziende, tra le donne, al Nord: invece a scuola non decolla (possono praticarlo solo ds e Ata) – Dati INPS

Portale della Famiglia e della Genitorialità, da INPS nuovi aggiornamenti evolutivi per un welfare sempre più digitale

Insegnanti anziani nelle classi pollaio, inseguendo una pensione che sembra non arrivare più

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Permessi Legge 104/92 per il personale ATA, fruizione oraria e frazionamento nella stessa giornata: le regole secondo l’ARAN

Lara La Gatta

Espero, per richiedere il cambio di comparto c’è tempo fino al 15 settembre 2026: come fare?

Lara La Gatta

Simulare la pensione: c’è Pensami, il servizio INPS senza registrazione aggiornato alla legge di Bilancio 2026

Lara La Gatta

Spari vicino a una scuola dell’infanzia a Rozzano, cinque giovani in fuga. L’allarme: “Il giardino era pieno di bambini”

Redazione
vai alla ricerca avanzata