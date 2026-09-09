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09.09.2026

Spari vicino a una scuola dell’infanzia a Rozzano, cinque giovani in fuga. L’allarme: “Il giardino era pieno di bambini”

Redazione
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Paura in una scuola dell’infanzia a Rozzano, nella Città Metropolitana di Milano, nei pressi della quale, nelle scorse ore, si è verificata una sparatoria. A darne notizia è Il Giorno, secondo cui l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 10 di martedì, mentre l’asilo era in piena attività. Nessuna conseguenza per i piccoli ospiti della struttura, ma tanta preoccupazione per un atto violento i cui responsabili, al momento, non sarebbero ancora stati individuati dalle forze dell’ordine, prontamente intervenute sul posto.

Secondo la testata, sulla dinamica dell’episodio ci sarebbero diverse versioni. “Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, c’è stata una sparatoria: per i carabinieri si sarebbe trattato di uno sparo”, si legge infatti nell’articolo. “Subito dopo, cinque giovani, descritti dai presenti come di origine nordafricana, sono stati visti allontanarsi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce attraverso il Parco 2, l’area verde che costeggia via Perseghetto“. Al momento, come detto, sarebbero ancora in fuga.

“Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale, impegnati nell’ascolto dei testimoni e nella ricostruzione di quanto accaduto”, informa ancora Il Giorno. “Particolarmente delicata la circostanza che il fatto si sia verificato a pochi metri dalla scuola dell’infanzia di via Lilà. In quel momento il giardino della scuola era gremito di bambini, impegnati a giocare insieme alle loro insegnanti”. Un caso che rilancia il tema della sicurezza urbana, specialmente nei pressi dei luoghi di istruzione.

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