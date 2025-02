Estate INPSieme, ecco i bandi per Italia ed estero: domande entro il 24 febbraio

Sono online, sul sito INPS, i bandi di concorso Estate INPSieme Italia ed Estate INPSieme Estero.

Estate INPSieme Italia

Il bando Italia è destinato a figli o orfani ed equiparati di dipendenti pubblici, per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in Italia e all’estero riservati a studenti che frequentino nell’anno scolastico 2024/2025 la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e, in caso di studenti disabili, ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92 o invalidi civili al 100%, la scuola secondaria di secondo grado.

Il soggiorno deve essere fruito nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 31 agosto 2025.

Non sono ammessi soggiorni itineranti.

Il soggiorno deve essere finalizzato all’acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste mediante la partecipazione a percorsi formativi adatti all’età degli studenti.

L’importo massimo di ciascun contributo è di:

€ 600 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari a otto giorni/sette notti;

€ 1.000 per il contributo riferito ad un soggiorno di durata pari quindici giorni/quattordici notti.

Estate INPSieme Estero

Il bando Estero è destinato a figli o orfani ed equiparati di dipendenti pubblici, per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio all’estero (in paesi europei ed extra europei) riservati a studenti iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alla scuola secondaria di secondo grado.

Anche in questo caso i soggiorno deve essere fruito nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 31 agosto 2025.

Sono esclusi, pena la revoca del beneficio, i soggiorni in famiglia e ogni tipologia di soggiorni itineranti.

Il soggiorno deve comprendere, tra le altre cose, un corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno, tenuto da una scuola riconosciuta dai competenti organismi internazionali. Il corso deve essere frequentato obbligatoriamente per l’equivalente di almeno 15 ore (60 minuti) settimanali e con test finale il cui esito attesti la valutazione ottenuta in voti o giudizi o, in alternativa, l’eventuale livello di conoscenza della lingua acquisito.

L’importo massimo di ciascun contributo è di € 2.100.

Invio delle domande

La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 2025, accedendo all’area riservata del sito www.inps.it, ricercando il servizio “Portale Prestazioni welfare” e cliccando su “Accedi all’area tematica”. Successivamente è necessario cliccare su “Gestione domanda”, in seguito su “Presentazione domanda” e su “Utilizza il servizio”. Infine, cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “EstateINPSieme Italia” o “EstateINPSieme Estero”.