eTwinning 2025, al via la conferenza annuale: le scuole europee e italiane si confrontano

La conferenza annuale eTwinning 2025, che si svolge dal 23 al 25 ottobre, esplorerà i temi fondamentali dell’educazione alla cittadinanza e ‘Competenze per la vita’.

eTwinning è un’iniziativa della Piattaforma europea per l’istruzione scolastica che consente a scuole, insegnanti e studenti di tutta Europa di collaborare a progetti, partecipare a gruppi di discussione online e sviluppare competenze professionali. eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole, nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, che si incontrano attraverso una piattaforma, coinvolgendoli e facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, promuovendo lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

A livello europeo si sono iscritti a eTwinning più di 1 milione di insegnanti, di cui oltre 120.000 in Italia.

La conferenza internazionale

La conferenza di quest’anno si concentrerà su come l’istruzione promuove la partecipazione democratica, i valori europei e le competenze essenziali per la vita. Le sessioni includeranno discussioni, workshop e opportunità di networking.

All’apertura dei lavori il direttore dell’EASNIE (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) João Costa terrà un discorso programmatico dal titolo ‘L’educazione inclusiva come viaggio: verso una società migliore con un apprendimento migliore’, mentre Louisa Slavkova, fondatrice della Sofia Platform Foundation in Bulgaria e di un think tank europeo sull’istruzione, parlerà di ‘Curiosità, giudizio e appartenenza nelle nostre classi’.

Le attività in programma prevedono: approfondimenti del tema dell’anno 2024-2025 mostrando alcune delle buone pratiche individuate nel corso dell’anno e illustrando le ricerche e le politiche che promuovono la partecipazione democratica attiva e i valori europei nell’istruzione; il lancio del tema eTwinning 2025-2026 “Skills for life” con approfondimenti pratici su matematica, digitale, alfabetizzazione, scienze e cittadinanza.

La diffusione delle migliori pratiche e le storie di successo dei progetti eTwinning che integrano efficacemente il tema della partecipazione democratica attiva e i valori europei nell’educazione, fornendo ispirazione e guida ad altri educatori.

Per saperne di più: https://school-education.ec.europa.eu/en/learn/events/etwinning-annual-conference-2025#:~:text=The%202025%20eTwinning%20hybrid%20annual,theme%2C%20Skills%20for%20life‘.

La conferenza nazionale

L’evento più importante per la community eTwinning a livello nazionale quest’anno si svolgerà a Palermo dall’11 al 13 dicembre 2025. La partecipazione all’evento è riservata ai docenti di ruolo, di ogni ordine, grado e disciplina, che sono confermati in servizio nell’anno scolastico 2025/2026.

Durante la Conferenza si alterneranno interventi in plenaria e workshop tenuti da docenti eTwinner e/o altri esperti del mondo della didattica e della ricerca educativa. Il programma della Conferenza prevede anche la cerimonia dei Premi nazionali eTwinning 2025 durante la quale verranno premiati alcuni dei migliori progetti eTwinning svolti nell’a.s. 2024/2025.

Sono disponibili 120 posti, suddivisi in quota parte per ciascun ordine di insegnamento; inoltre, qualora si rendessero disponibili ulteriori posti, si procederà con l’assegnazione delle riserve seguendo la graduatoria di selezione.

La scadenza per fare domanda di partecipazione ed essere selezionati è il 30 ottobre prossimo.

Per candidarsi e saperne di più sui criteri di ammissione https://it.surveymonkey.com/r/Conferenza_Nazionale2025.